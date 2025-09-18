https://ria.ru/20250918/oppozitsija-2042625277.html

Экс-президент Молдавии назвал причину объединения оппозиции в блок

Экс-президент Молдавии назвал причину объединения оппозиции в блок - РИА Новости, 18.09.2025

Экс-президент Молдавии назвал причину объединения оппозиции в блок

Оппозиционным силам после парламентских выборов в Молдавии нужно получить большинство депутатских мандатов, чтобы все изменить и переставить, поэтому четыре... РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T07:37:00+03:00

2025-09-18T07:37:00+03:00

2025-09-18T07:37:00+03:00

в мире

молдавия

кишинев

гагаузия

владимир воронин

евгения гуцул

sputnik молдова

московский комсомолец

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0b/1736657724_24:0:1967:1093_1920x0_80_0_0_55e66e52184c4f415e637a3f4c5cdbd7.jpg

КИШИНЕВ, 18 сен - РИА Новости. Оппозиционным силам после парламентских выборов в Молдавии нужно получить большинство депутатских мандатов, чтобы все изменить и переставить, поэтому четыре оппозиционные партии были объединены в блок, заявил в интервью РИА Новости экс-президент, председатель Компартии и один из лидеров патриотического избирательного блока социалистов, коммунистов, партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы" Владимир Воронин. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. "Надо иметь большинство, пусть и не одной партией. Поэтому мы и объединили четыре партии в блок - надо иметь парламентское большинство, чтобы менять в корне эту порочную практику, которая сложилась в парламенте 16 лет подряд. Надо все изменить, все переставить так, как положено", - заявил Воронин. По его словам, нужно серьезно проанализировать работу всех государственных структур, чтобы они стали эффективнее. "(Надо - ред.) посмотреть структурную организацию самого правительства, кто в эти структуры руководящие входит, кто министры, кто ответственен за другие участки работы. Полностью пересмотреть все. Для этого нужна будет, может быть, коалиция пошире с другими, кто попадет в парламент. Я сейчас не знаю, как будут распределяться места после выборов", - добавил экс-президент. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250918/moldaviya-2042616605.html

https://ria.ru/20250918/moldaviya-2042610742.html

https://ria.ru/20250917/moldaviya-2042388161.html

молдавия

кишинев

гагаузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, владимир воронин, евгения гуцул, sputnik молдова, московский комсомолец, парламентские выборы в молдавии