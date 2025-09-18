https://ria.ru/20250918/omelchuk-2042832845.html

Омельчук: Тюменский кампус станет точкой роста для региона

ТЮМЕНЬ, 18 сен - РИА Новости. Тюменский межуниверситетский кампус станет новой точкой роста для региона и новой точкой на карте научно-технологического развития Тюмени и Тюменской области, считает заместитель министра науки и высшего образования РФ Андрей Омельчук. "Тюменская область находится в эксперименте, который мы проводим в рамках продуктовых программ кампусов. Мы четко видим, что от правильно сложенных направлений деятельности можно достичь больших эффектов. Тюменский кампус станет новой точкой роста для региона и новой точкой на карте научно-технологического развития Тюмени и Тюменской области", — сказал Омельчук, его слова цитирует информационный центр правительства региона. Омельчук вместе с замгубернатора Тюменской области Алексеем Райдером в четверг проинспектировал работы на площадке строительства. В настоящий момент на объекте ведется строительство гостиницы на 120 мест для научно-педагогических работников. В эксплуатацию ее планируется ввести в 2026 году. Остальные девять объектов находятся в стадии проектирования. Их ввод в эксплуатацию запланирован на 2028 год. Межуниверситетский кампус в городе Тюмени создается по поручению Президента России Владимира Путина в рамках федерального проекта "Создание сети современных кампусов" национального проекта "Молодежь и дети".

