Девять ОЭЗ вошли в число амбассадоров стандарта общественного капитала - РИА Новости, 18.09.2025
17:34 18.09.2025
Девять ОЭЗ вошли в число амбассадоров стандарта общественного капитала
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Девять особых экономических зон стали амбассадорами стандарта общественного капитала бизнеса, соглашения были подписаны на III Международном форуме ОЭЗ, сообщает пресс-служба АНО "Общественный капитал". В число амбассадоров вошли особые экономические зоны "Технополис Москва" (Москва), "Кулибин" (Нижегородская область), "Титановая долина" (Свердловская область), "Ульяновск" (Ульяновская область), "Моглино" (Псковская область), "Липецк" (Липецкая область), "Тольятти" (Самарская область), "Авангард" (Омская область), "Алга" (Республика Башкортостан). Также организация подписала соглашение о совместном продвижении стандарта с ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ России (АКИТ РФ). "Наше партнерство с АКИТ РФ – это не просто формальный союз, а идейное сотрудничество, мы создаем мощный инструмент для системного и массового внедрения принципов ответственного ведения бизнеса. ОЭЗ – точки опережающего развития, места, где будущее создаётся уже сегодня", – приводит пресс-служба гендиректора организации Асият Багатыровой. Она подчеркнула, что для резидентов экономических зон это означает, что они не могут просто повторять старые модели бизнеса. "Чтобы быть конкурентоспособными, им необходимо выходить за рамки традиционного мышления. Именно здесь наш стандарт становится идейно привлекательным, потому что он предоставляет собой дорожную карту, новые ориентиры для бизнеса нового поколения. Он учит компании мыслить категориями не только финансовой прибыли, но и долгосрочной устойчивости", – сказала Багатырова. При этом она отметила, что стандарт востребован среди аудитории резидентов. С 2022 года АКИТ РФ системно внедряет принципы устойчивого развития в работу особых экономических зон, промышленных технопарков и индустриальных парков. В 2023 году ассоциация разработала профильный стандарт "Устойчивое развитие управляющих компаний инфраструктурных площадок". В настоящее время уже 27 таких площадок ведут свою деятельность в соответствии с его требованиями и имеют практический опыт в публикации нефинансовой отчетности. "Подписание соглашения между АКИТ РФ и АНО “Общественный капитал” позволит значительно усилить работу по системному внедрению принципов устойчивого развития в деятельность управляющих компаний и резидентов инфраструктурных площадок. Объединив наши компетенции и ресурсы, мы сможем предложить компаниям еще более эффективные инструменты для повышения их инвестиционной привлекательности и вклада в достижение национальных целей", – отметил директор ассоциации Михаил Лабудин, его слова приводит пресс-служба. Стандарт общественного капитала бизнеса призван выявить и поощрить компании, которые принимают участие в различных социальных и экологических проектах, способствуют развитию комфортной городской среды и реализации других инициатив, направленных на достижение национальных целей. Организации, прошедшие оценку, получат приоритетное право на государственные меры поддержки, которые в настоящее время разрабатываются АНО "Общественный капитал" совместно с федеральными органами исполнительной власти и институтами развития.
2025
