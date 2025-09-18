https://ria.ru/20250918/nikolov-2042680463.html
У Николова обнаружили родственников, проживающих на Украине
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. У бывшего руководителя Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Московской области Валерия Николова, обвиняемого в получении взяток, есть родственники на Украине, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Николов имеет родственников, проживающих на территории Украины", - указано в материалах. Защита обвиняемого утверждала, что "до настоящего времени не подтверждено предположение о том, что у Николова имеются родственники, проживающие на территории Украины", подчеркивается в материалах. Как ранее узнало РИА Новости из судебных материалов, Николов был задержан в аэропорту при попытке улететь в Турцию, он приобрел авиабилет лишь в одну сторону, без бронирования проживания. Кроме того, правоохранители в ходе прослушивания телефонных переговоров выяснили, что мужчина старался скрыть свой выезд, "проинструктировав соответствующим образом близкое окружение", сообщалось в материалах. Тверской суд Москвы арестовал Николова в ноябре прошлого года по делу о получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). По версии следствия, Николов и другие фигуранты получали взятки в виде денег от посредников и руководства компаний, которые выполняли работы по договорам капитального ремонта многоквартирных домов в Московской области. Расследование дела уже завершено.
