У семьи экс-министра обороны Украины нашли виллы в США
22:21 18.09.2025 (обновлено: 22:23 18.09.2025)
У семьи экс-министра обороны Украины нашли виллы в США
У семьи экс-министра обороны Украины нашли виллы в США - РИА Новости, 18.09.2025
У семьи экс-министра обороны Украины нашли виллы в США
Родственники бывшего министра обороны Украины Рустема Умерова, который сейчас занимает должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО),... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T22:21:00+03:00
2025-09-18T22:23:00+03:00
в мире
украина
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Родственники бывшего министра обороны Украины Рустема Умерова, который сейчас занимает должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), владеют недвижимостью в Соединенных Штатах, включая квартиры и виллы, сообщила украинская организация "Центр противодействия коррупции" (ЦПК).Согласно данным источника, семье Умерова принадлежат четыре виллы в окрестностях Майами, одна квартира в Нью-Йорке и еще три квартиры во Флориде. Уточняется, что часть недвижимости родственники бывшего министра арендуют, в то время как другая часть находится в их непосредственной собственности. Кроме того, зарегистрированная на одну из вилл компания ежегодно выплачивает жене секретаря СНБО, Лейле Умеровой, около 24 тысяч долларов.В ответ на запрос ЦПК пресс-служба СНБО сообщила, что семья брата Умерова и его родители действительно живут в двух из упомянутых объектов, однако сам чиновник с ними никак не связан. Более того, оставшиеся пять объектов с 2019 года не используются и больше не считаются актуальными, отмечается в материале.
украина
Новости
ru-RU
в мире, украина
В мире, Украина
У семьи экс-министра обороны Украины нашли виллы в США

На Украине сообщили о принадлежащей семье Умерова недвижимости в США

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Родственники бывшего министра обороны Украины Рустема Умерова, который сейчас занимает должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), владеют недвижимостью в Соединенных Штатах, включая квартиры и виллы, сообщила украинская организация "Центр противодействия коррупции" (ЦПК).
Согласно данным источника, семье Умерова принадлежат четыре виллы в окрестностях Майами, одна квартира в Нью-Йорке и еще три квартиры во Флориде. Уточняется, что часть недвижимости родственники бывшего министра арендуют, в то время как другая часть находится в их непосредственной собственности. Кроме того, зарегистрированная на одну из вилл компания ежегодно выплачивает жене секретаря СНБО, Лейле Умеровой, около 24 тысяч долларов.
В ответ на запрос ЦПК пресс-служба СНБО сообщила, что семья брата Умерова и его родители действительно живут в двух из упомянутых объектов, однако сам чиновник с ними никак не связан. Более того, оставшиеся пять объектов с 2019 года не используются и больше не считаются актуальными, отмечается в материале.
В мире Украина
 
 
