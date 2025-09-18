https://ria.ru/20250918/nedvizhimost-2042847532.html
У семьи экс-министра обороны Украины нашли виллы в США
У семьи экс-министра обороны Украины нашли виллы в США - РИА Новости, 18.09.2025
У семьи экс-министра обороны Украины нашли виллы в США
Родственники бывшего министра обороны Украины Рустема Умерова, который сейчас занимает должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО),... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T22:21:00+03:00
2025-09-18T22:21:00+03:00
2025-09-18T22:23:00+03:00
в мире
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020500015_0:138:2790:1707_1920x0_80_0_0_60221e8be5f3fc1d9dfdfabd5fb178bb.jpg
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Родственники бывшего министра обороны Украины Рустема Умерова, который сейчас занимает должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), владеют недвижимостью в Соединенных Штатах, включая квартиры и виллы, сообщила украинская организация "Центр противодействия коррупции" (ЦПК).Согласно данным источника, семье Умерова принадлежат четыре виллы в окрестностях Майами, одна квартира в Нью-Йорке и еще три квартиры во Флориде. Уточняется, что часть недвижимости родственники бывшего министра арендуют, в то время как другая часть находится в их непосредственной собственности. Кроме того, зарегистрированная на одну из вилл компания ежегодно выплачивает жене секретаря СНБО, Лейле Умеровой, около 24 тысяч долларов.В ответ на запрос ЦПК пресс-служба СНБО сообщила, что семья брата Умерова и его родители действительно живут в двух из упомянутых объектов, однако сам чиновник с ними никак не связан. Более того, оставшиеся пять объектов с 2019 года не используются и больше не считаются актуальными, отмечается в материале.
https://ria.ru/20250706/umerov-2027470830.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020500015_0:0:2480:1859_1920x0_80_0_0_04d4dfbdc3ef79a15906448d99c3f5d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина
У семьи экс-министра обороны Украины нашли виллы в США
На Украине сообщили о принадлежащей семье Умерова недвижимости в США