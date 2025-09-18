https://ria.ru/20250918/nedvizhimost-2042847532.html

У семьи экс-министра обороны Украины нашли виллы в США

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Родственники бывшего министра обороны Украины Рустема Умерова, который сейчас занимает должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), владеют недвижимостью в Соединенных Штатах, включая квартиры и виллы, сообщила украинская организация "Центр противодействия коррупции" (ЦПК).Согласно данным источника, семье Умерова принадлежат четыре виллы в окрестностях Майами, одна квартира в Нью-Йорке и еще три квартиры во Флориде. Уточняется, что часть недвижимости родственники бывшего министра арендуют, в то время как другая часть находится в их непосредственной собственности. Кроме того, зарегистрированная на одну из вилл компания ежегодно выплачивает жене секретаря СНБО, Лейле Умеровой, около 24 тысяч долларов.В ответ на запрос ЦПК пресс-служба СНБО сообщила, что семья брата Умерова и его родители действительно живут в двух из упомянутых объектов, однако сам чиновник с ними никак не связан. Более того, оставшиеся пять объектов с 2019 года не используются и больше не считаются актуальными, отмечается в материале.

