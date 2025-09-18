https://ria.ru/20250918/nauka-2042425445.html

На Кавказе создали экологичный огнестойкий пластик

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Снизить горючесть и токсичность полиэтилена, который используется в производстве труб и упаковки, смогли ученые КБГУ, разработав экологичную и недорогую добавку для улучшения его состава. Результаты исследования опубликованы в журнале Inorganic Materials: Applied Research.Полиэтилен широко используется в промышленности, однако его недостатком является высокая горючесть. Обычно для ее снижения применяются вещества, которые содержат токсичные элементы — оксид сурьмы, галоген- и фосфорсодержащие соединения, рассказали ученые Кабардино-Балкарского государственного университета (КБГУ). По их словам, это делает актуальным поиск более безопасных альтернатив.Ученые вуза предложили решение на основе использования безопасных компонентов, в частности, соединений магния. Испытания показали, что добавление этих веществ не только увеличивает его огнестойкость, но и замедляет распространение пламени."При горении композитов с новой добавкой не образуются капли расплавленного материала, а также значительно сокращается количество выделяемого дыма. Это делает материал более безопасным в случае пожара и снижает негативное воздействие на окружающую среду", — рассказал руководитель и автор проекта, профессор кафедры органической химии и высокомолекулярных соединений КБГУ Тимур Борукаев.Важной особенностью разработки является доступность исходных соединений. Одно из основных веществ для создания добавки — карбонаты, которые производятся в промышленных масштабах.Еще одно преимущество новой добавки — совместимость с существующим промышленным оборудованием. Процесс синтеза не требует дорогостоящих органических растворителей и может осуществляться в водной среде, что дополнительно снижает экологическую нагрузку и производственные затраты."Введение добавки в пластик осуществляется с помощью стандартного промышленного оборудования, используемого для получения и переработки полимерных композитов, что упрощает ее интеграцию в производство", — прокомментировал Борукаев.Помимо огнестойкости, новая добавка оказывает положительное влияние на механические характеристики полиэтилена, рассказали специалисты вуза. Эксперименты показали, что даже при добавлении до 10 процентов нового компонента прочность и гибкость материала не только не ухудшаются, но и могут улучшиться. По словам авторов исследования, это делает новый материал более конкурентоспособным на рынке по сравнению с обычными аналогами.Добавка разработана совместно с профессором кафедры химии Ингушского государственного университета Али Саламовым.Как рассказали в КБГУ, новая добавка вызывает значительный интерес со стороны предприятий — производителей антипиренов и огнестойких полимерных материалов.

