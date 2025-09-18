Рейтинг@Mail.ru
На Кавказе создали экологичный огнестойкий пластик - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
09:00 18.09.2025
https://ria.ru/20250918/nauka-2042425445.html
На Кавказе создали экологичный огнестойкий пластик
На Кавказе создали экологичный огнестойкий пластик - РИА Новости, 18.09.2025
На Кавказе создали экологичный огнестойкий пластик
Снизить горючесть и токсичность полиэтилена, который используется в производстве труб и упаковки, смогли ученые КБГУ, разработав экологичную и недорогую добавку РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T09:00:00+03:00
2025-09-18T09:00:00+03:00
наука
наука
университетская наука
кавказ
российские инновации
экологическое благополучие
технологическое лидерство
кабардино-балкарский государственный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042447548_0:301:2867:1914_1920x0_80_0_0_5269f7fa2d93b84570c805f201ab9cec.jpg
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Снизить горючесть и токсичность полиэтилена, который используется в производстве труб и упаковки, смогли ученые КБГУ, разработав экологичную и недорогую добавку для улучшения его состава. Результаты исследования опубликованы в журнале Inorganic Materials: Applied Research.Полиэтилен широко используется в промышленности, однако его недостатком является высокая горючесть. Обычно для ее снижения применяются вещества, которые содержат токсичные элементы — оксид сурьмы, галоген- и фосфорсодержащие соединения, рассказали ученые Кабардино-Балкарского государственного университета (КБГУ). По их словам, это делает актуальным поиск более безопасных альтернатив.Ученые вуза предложили решение на основе использования безопасных компонентов, в частности, соединений магния. Испытания показали, что добавление этих веществ не только увеличивает его огнестойкость, но и замедляет распространение пламени."При горении композитов с новой добавкой не образуются капли расплавленного материала, а также значительно сокращается количество выделяемого дыма. Это делает материал более безопасным в случае пожара и снижает негативное воздействие на окружающую среду", — рассказал руководитель и автор проекта, профессор кафедры органической химии и высокомолекулярных соединений КБГУ Тимур Борукаев.Важной особенностью разработки является доступность исходных соединений. Одно из основных веществ для создания добавки — карбонаты, которые производятся в промышленных масштабах.Еще одно преимущество новой добавки — совместимость с существующим промышленным оборудованием. Процесс синтеза не требует дорогостоящих органических растворителей и может осуществляться в водной среде, что дополнительно снижает экологическую нагрузку и производственные затраты."Введение добавки в пластик осуществляется с помощью стандартного промышленного оборудования, используемого для получения и переработки полимерных композитов, что упрощает ее интеграцию в производство", — прокомментировал Борукаев.Помимо огнестойкости, новая добавка оказывает положительное влияние на механические характеристики полиэтилена, рассказали специалисты вуза. Эксперименты показали, что даже при добавлении до 10 процентов нового компонента прочность и гибкость материала не только не ухудшаются, но и могут улучшиться. По словам авторов исследования, это делает новый материал более конкурентоспособным на рынке по сравнению с обычными аналогами.Добавка разработана совместно с профессором кафедры химии Ингушского государственного университета Али Саламовым.Как рассказали в КБГУ, новая добавка вызывает значительный интерес со стороны предприятий — производителей антипиренов и огнестойких полимерных материалов.
https://ria.ru/20250819/nauka-2036122772.html
https://ria.ru/20250627/uchenye-2025696034.html
https://ria.ru/20250305/nauka-2002987209.html
кавказ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042447548_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_db1647338f9eb129cc05414f3e5dfd03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
наука, университетская наука, кавказ, российские инновации, экологическое благополучие, технологическое лидерство, кабардино-балкарский государственный университет, кабардино-балкарская республика (кбр), магний
Наука, Наука, Университетская наука, Кавказ, Российские инновации, Экологическое благополучие, Технологическое лидерство, Кабардино-Балкарский государственный университет, Кабардино-Балкарская Республика (КБР), Магний

На Кавказе создали экологичный огнестойкий пластик

© Getty Images / Oluwaseun SanniГорящий материал
Горящий материал - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© Getty Images / Oluwaseun Sanni
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Снизить горючесть и токсичность полиэтилена, который используется в производстве труб и упаковки, смогли ученые КБГУ, разработав экологичную и недорогую добавку для улучшения его состава. Результаты исследования опубликованы в журнале Inorganic Materials: Applied Research.
Полиэтилен широко используется в промышленности, однако его недостатком является высокая горючесть. Обычно для ее снижения применяются вещества, которые содержат токсичные элементы — оксид сурьмы, галоген- и фосфорсодержащие соединения, рассказали ученые Кабардино-Балкарского государственного университета (КБГУ). По их словам, это делает актуальным поиск более безопасных альтернатив.
Огненный шар - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
На Кавказе нашли способ превращать пластик в мощное топливо
19 августа, 09:00
Ученые вуза предложили решение на основе использования безопасных компонентов, в частности, соединений магния. Испытания показали, что добавление этих веществ не только увеличивает его огнестойкость, но и замедляет распространение пламени.
«
"При горении композитов с новой добавкой не образуются капли расплавленного материала, а также значительно сокращается количество выделяемого дыма. Это делает материал более безопасным в случае пожара и снижает негативное воздействие на окружающую среду", — рассказал руководитель и автор проекта, профессор кафедры органической химии и высокомолекулярных соединений КБГУ Тимур Борукаев.
Важной особенностью разработки является доступность исходных соединений. Одно из основных веществ для создания добавки — карбонаты, которые производятся в промышленных масштабах.
Еще одно преимущество новой добавки — совместимость с существующим промышленным оборудованием. Процесс синтеза не требует дорогостоящих органических растворителей и может осуществляться в водной среде, что дополнительно снижает экологическую нагрузку и производственные затраты.
Ученые в лаборатории - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Ученые научили кишечную палочку производить парацетамол из пластика
27 июня, 02:16
"Введение добавки в пластик осуществляется с помощью стандартного промышленного оборудования, используемого для получения и переработки полимерных композитов, что упрощает ее интеграцию в производство", — прокомментировал Борукаев.
Помимо огнестойкости, новая добавка оказывает положительное влияние на механические характеристики полиэтилена, рассказали специалисты вуза. Эксперименты показали, что даже при добавлении до 10 процентов нового компонента прочность и гибкость материала не только не ухудшаются, но и могут улучшиться. По словам авторов исследования, это делает новый материал более конкурентоспособным на рынке по сравнению с обычными аналогами.
Добавка разработана совместно с профессором кафедры химии Ингушского государственного университета Али Саламовым.
Создание полимерного материала - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Ученые повысили прочность биополимера для имплантатов
5 марта, 09:00
Как рассказали в КБГУ, новая добавка вызывает значительный интерес со стороны предприятий — производителей антипиренов и огнестойких полимерных материалов.
 
НаукаНаукаУниверситетская наукаКавказРоссийские инновацииЭкологическое благополучиеТехнологическое лидерствоКабардино-Балкарский государственный университетКабардино-Балкарская Республика (КБР)Магний
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала