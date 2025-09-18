Рейтинг@Mail.ru
В Эстонии начнутся военные учения стран НАТО - РИА Новости, 18.09.2025
13:26 18.09.2025 (обновлено: 13:28 18.09.2025)
В Эстонии начнутся военные учения стран НАТО
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Двухнедельные военные учения "Молния" с участием стран НАТО стартуют 18 сентября в Эстонии, они направлены на отработку быстрой переброски сил, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на эстонские силы обороны. "С 18 сентября в Эстонии стартуют международные военные учения "Молния" (Pikne), которые продлятся две недели. Основная цель маневров - отработка быстрой переброски союзнических сил и совместного отражения угроз", - говорится в сообщении. Отмечается, что в учениях примут участие военные Эстонии, Латвии, США, Франции, Великобритании и Канады. В учениях задействованы около трех тысяч солдат и офицеров. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что РФ не собирается нападать на страны НАТО. Путин подчеркивал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Двухнедельные военные учения "Молния" с участием стран НАТО стартуют 18 сентября в Эстонии, они направлены на отработку быстрой переброски сил, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на эстонские силы обороны.
"С 18 сентября в Эстонии стартуют международные военные учения "Молния" (Pikne), которые продлятся две недели. Основная цель маневров - отработка быстрой переброски союзнических сил и совместного отражения угроз", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в учениях примут участие военные Эстонии, Латвии, США, Франции, Великобритании и Канады. В учениях задействованы около трех тысяч солдат и офицеров.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что РФ не собирается нападать на страны НАТО. Путин подчеркивал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
