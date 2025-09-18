Рейтинг@Mail.ru
В Москве открыли дело о наследстве после смерти актрисы Гребешковой
Культура
 
16:16 18.09.2025 (обновлено: 01:19 19.09.2025)
В Москве открыли дело о наследстве после смерти актрисы Гребешковой
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Дело о наследстве после кончины вдовы режиссера Леонида Гайдая, заслуженной артистки России Нины Гребешковой открыто в Москве, говорится в юридических материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Гребешкова Нина Павловна... дата смерти: 10.05.2025... Наследственное дело открыто", - говорится в материалах. В юридических материалах также указывается, что дело о наследстве артистки открыто нотариусом в Москве. Актриса умерла 10 мая на 95-м году жизни. Гребешкова родилась 29 ноября 1930 года. В творческой биографии актрисы около 130 киноролей. Среди них - врач психиатрической больницы в фильме "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", жена Семена Семеновича Горбункова в фильме "Бриллиантовая рука", Мусик и царица Тамара в фильме "12 стульев", Анна Горбушкина в первой новелле фильма "Не может быть!", тетя Клава в фильме "Спортлото-82" и другие. В течение 40 лет Нина Гребешкова была замужем за советским кинорежиссером, народным артистом СССР Леонидом Гайдаем.
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Дело о наследстве после кончины вдовы режиссера Леонида Гайдая, заслуженной артистки России Нины Гребешковой открыто в Москве, говорится в юридических материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Гребешкова Нина Павловна... дата смерти: 10.05.2025... Наследственное дело открыто", - говорится в материалах.
В юридических материалах также указывается, что дело о наследстве артистки открыто нотариусом в Москве.
Актриса умерла 10 мая на 95-м году жизни.
Гребешкова родилась 29 ноября 1930 года. В творческой биографии актрисы около 130 киноролей. Среди них - врач психиатрической больницы в фильме "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", жена Семена Семеновича Горбункова в фильме "Бриллиантовая рука", Мусик и царица Тамара в фильме "12 стульев", Анна Горбушкина в первой новелле фильма "Не может быть!", тетя Клава в фильме "Спортлото-82" и другие.
В течение 40 лет Нина Гребешкова была замужем за советским кинорежиссером, народным артистом СССР Леонидом Гайдаем.
