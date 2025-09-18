Рейтинг@Mail.ru
Во Франции нейтрализовали напавшего на детей мужчину, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:46 18.09.2025
https://ria.ru/20250918/napadenie-2042838999.html
Во Франции нейтрализовали напавшего на детей мужчину, сообщили СМИ
Во Франции нейтрализовали напавшего на детей мужчину, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.09.2025
Во Франции нейтрализовали напавшего на детей мужчину, сообщили СМИ
Полиция на юго-востоке Франции нейтрализовала вооруженного мачете мужчину, который напал на детей возле детского сада, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T20:46:00+03:00
2025-09-18T20:46:00+03:00
в мире
франция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/134186/64/1341866478_0:73:2001:1198_1920x0_80_0_0_4144cd0fc05d10e78df1655ebe277867.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Полиция на юго-востоке Франции нейтрализовала вооруженного мачете мужчину, который напал на детей возле детского сада, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источник. "Мужчина... напал на детей возле детского сада... в Ла-Сен-сюр-Мер прежде, чем наброситься на полицейских, которые прибыли, чтобы его нейтрализовать", - говорится в материале телеканала. Отмечается, что мужчина использовал для нападения мачете. Правоохранители сначала применили электрошокер, но, когда он не помог, были вынуждены открыть по атаковавшему огонь. Прибывшие на место происшествия спасатели пытались реанимировать мужчину, но тот скончался от полученных ранений. Личность нападавшего еще не установлена, отмечает телеканал.
https://ria.ru/20250915/napadenie-2042089024.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/134186/64/1341866478_145:0:1826:1261_1920x0_80_0_0_514b8bdeb2a036e40c6317d28aa405ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция
В мире, Франция
Во Франции нейтрализовали напавшего на детей мужчину, сообщили СМИ

BFMTV: во Франции нейтрализовали мужчину с мачете, напавшего на детей у детсада

© AP Photo / Michel EulerФранцузская полиция
Французская полиция - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© AP Photo / Michel Euler
Французская полиция. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Полиция на юго-востоке Франции нейтрализовала вооруженного мачете мужчину, который напал на детей возле детского сада, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источник.
"Мужчина... напал на детей возле детского сада... в Ла-Сен-сюр-Мер прежде, чем наброситься на полицейских, которые прибыли, чтобы его нейтрализовать", - говорится в материале телеканала.
Отмечается, что мужчина использовал для нападения мачете. Правоохранители сначала применили электрошокер, но, когда он не помог, были вынуждены открыть по атаковавшему огонь. Прибывшие на место происшествия спасатели пытались реанимировать мужчину, но тот скончался от полученных ранений.
Личность нападавшего еще не установлена, отмечает телеканал.
Амстердам - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Суд заслушает дело о нападении украинца на прохожих в Амстердаме в ноябре
15 сентября, 18:26
 
В миреФранция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала