Во Франции нейтрализовали напавшего на детей мужчину, сообщили СМИ

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Полиция на юго-востоке Франции нейтрализовала вооруженного мачете мужчину, который напал на детей возле детского сада, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источник. "Мужчина... напал на детей возле детского сада... в Ла-Сен-сюр-Мер прежде, чем наброситься на полицейских, которые прибыли, чтобы его нейтрализовать", - говорится в материале телеканала. Отмечается, что мужчина использовал для нападения мачете. Правоохранители сначала применили электрошокер, но, когда он не помог, были вынуждены открыть по атаковавшему огонь. Прибывшие на место происшествия спасатели пытались реанимировать мужчину, но тот скончался от полученных ранений. Личность нападавшего еще не установлена, отмечает телеканал.

