Девочке выплатят компенсацию после нападения собак в Хабаровском крае

Девочке выплатят компенсацию после нападения собак в Хабаровском крае

2025-09-18

Муниципалитет обязали выплатить девочке 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда после нападения собак в Хабаровском крае зимой этого года

ХАБАРОВСК, 18 сен - РИА Новости. Муниципалитет обязали выплатить девочке 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда после нападения собак в Хабаровском крае зимой этого года, сообщает прокуратура региона. Ранее СУСК России по Хабаровскому краю и Еврейской АО сообщало, что 10 февраля утром в районе улицы Владивостокской в Николаевске-на-Амуре на 10-летнюю девочку напала стая бродячих собак. Она шла в школу без сопровождения взрослых. С многочисленными травмами ребенок был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, позже санбортом - в медучреждение Хабаровска. Николаевским-на-Амуре межрайонным следственным отделом было возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность). Глава Николаевского муниципального района Анатолий Леонов сообщал, что число напавших собак на ребенка не установили, но экстренно стали отлавливать всех безнадзорных животных после ЧП. "Длительное время пострадавшая проходила лечение и вакцинацию, перенесла моральные страдания. Сейчас ребенок уже вернулся к повседневной жизни, но ей еще предстоит ряд пластических операций. Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании в ее пользу компенсации морального вреда... С администрации Николаевского района взыскан 1 миллион рублей", - говорится в сообщении прокуратуры. Отмечается, что после вступления решения суда в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение.

