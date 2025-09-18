https://ria.ru/20250918/nabljudateli-2042720571.html
Влах призвала наблюдателей обратить внимание на злоупотребления ЦИК
Влах призвала наблюдателей обратить внимание на злоупотребления ЦИК - РИА Новости, 18.09.2025
Влах призвала наблюдателей обратить внимание на злоупотребления ЦИК
Наблюдатели, которые следят за ходом парламентских выборов в Молдавии, должны обратить внимание на злоупотребления со стороны Центризбиркома, который просит... РИА Новости, 18.09.2025
КИШИНЕВ, 18 сен - РИА Новости. Наблюдатели, которые следят за ходом парламентских выборов в Молдавии, должны обратить внимание на злоупотребления со стороны Центризбиркома, который просит минюст ограничить деятельность партии "Сердце Молдовы", заявила лидер политсилы, экс-глава Гагаузии Ирина Влах. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Партия "Сердце Молдовы" перед выборами вошла в Патриотический блок, в котором состоят еще три политсилы: "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева, артия социалистов бывшего президента Игоря Додона и партия коммунистов Молдавии экс-президента Владимира Воронина. Влах в среду сообщила, что ЦИК страны обратилась в минюст республики с просьбой рассмотреть возможность ограничения деятельности партии "Сердце Молдовы", под предлогом проблем с финансированием. При этом одновременно ЦИК решил провести финансовую проверку партии и блока, то есть вина партии в возможных в нарушениях пока не доказана. "Уважаемые наблюдатели! Доношу до вашего сведения информацию об очередном злоупотреблении со стороны Центральной избирательной комиссии. Мы считаем это решение политически мотивированным и просим вас дать ему соответствующую оценку в пределах вашей компетенции. Также мы полагаем, что ЦИК создал опасный прецедент, который может иметь крайне тяжёлые последствия в будущем", - заявила Влах в открытом письме к наблюдателям, которое опубликовано на сайте партии. По ее словам, ЦИК грубо нарушил принцип презумпции невиновности, поставил себя выше всех уполномоченных структур государства и выше конституции Молдавии. "Мы намерены обжаловать это очевидное злоупотребление Центральной избирательной комиссии в судебном порядке. Уважаемые наблюдатели, обращаюсь к вам с просьбой взять этот беспрецедентный случай под контроль, следить за развитием событий и включить в ваши последующие отчёты соответствующую оценку действий ЦИК после принятия им неправомерного решения от 17 сентября 2025 года", - добавила Влах. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия: помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году: закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
