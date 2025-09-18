https://ria.ru/20250918/mvdfrantsii-2042761274.html

Около десяти тысяч человек принимают участие в акциях по всей Франции

ПАРИЖ, 18 сен – РИА Новости. Около 10 тысяч жителей Франции вышли на утром манифестации в знак протеста против предложенных властями мер жесткой экономии, заявил в четверг и.о. главы МВД Брюно Ретайо. "По состоянию на 10 утра (11.00 мск – ред.) по всей Франции насчитывалось 230 акций в общественных местах, 95 попыток блокировки объектов и 10 тысяч человек, задействованных в этих акциях", - сказал он на брифинге. Трансляцию вёл телеканал BFMTV. При этом ранее телеканал TF1 со ссылкой на жандармерию сообщал, что на манифестации вышли около 29 тысяч человек. По словам Ретайо, наблюдаемые демонстрации "менее интенсивные, чем ожидалось". Он добавил, что 58 человек были задержаны по Франции, из которых 11 – в Парижском регионе. В четверг по всей Франции проходят массовые манифестации и забастовки против мер жесткой экономии, предложенных правительством на фоне бюджетного дефицита и огромного госдолга. Ожидается, что на акции выйдут до 900 тысяч человек. В июле бывший тогда премьер-министром Франции Франсуа Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год. Власти намеревались сэкономить на ряде статей бюджета 43,8 миллиарда евро вместо ранее намеченных 40 миллиардов. Согласно плану кабмина, пенсии и социальные выплаты не будут проиндексированы по инфляции, не вырастет бюджет ни одного министерства, кроме минобороны. Оборонное ведомство, в свою очередь, получит дополнительные 3,5 миллиарда евро "из-за ухудшения ситуации" с безопасностью в мире. Байру также заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать". В частности, он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая). Объявленные правительством меры вызвали сильное возмущение французов, в том числе и в политических кругах. Депутаты выразили правительству Байру недоверие, после чего оно ушло в отставку. Новый премьер Себастьян Лекорню объявил, что отказался от идеи отмены двух праздничных выходных. Позднее он также пообещал ограничить пожизненные привилегии от государства для своих предшественников.

