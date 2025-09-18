Рейтинг@Mail.ru
Суд в Красноярске оштрафовал мужчину за радужную обложку в плейлисте в Сети - РИА Новости, 18.09.2025
13:11 18.09.2025
Суд в Красноярске оштрафовал мужчину за радужную обложку в плейлисте в Сети
общество
россия
красноярск
магнитогорск
КРАСНОЯРСК, 18 сен – РИА Новости. Красноярский суд оштрафовал мужчину за то, что он добавил в свой раздел музыки во "ВКонтакте" песни из музыкального альбома, на обложке которого был радужный флаг ЛГБТ* (движение признано в РФ экстремистским и запрещено), говорится в постановлении суда, с которым ознакомилось РИА Новости. Согласно материалам дела, сотрудники правоохранительных органов провели проверку в сети Интернет и выявили, что житель Красноярска разместил на личной странице в социальной сети "ВКонтакте" аудиозаписи, обложка которых содержит символику ЛГБТ*. "В разделе "Музыка" выявлена музыкальная композиция &lt;...&gt; на которой размещено изображение радужного флага, который является символикой организации "Международное общественное движение ЛГБТ* и его структурных подразделений", которое решением Верховного суда РФ… было признано экстремистским и его деятельность на территории Российской Федерации запрещена", - говорится в постановлении. В процессе разбирательства мужчина признал вину и выразил согласие с предъявленными обвинениями. Суд признал его виновным по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (публичное демонстрирование символики экстремистских организаций) и назначил ему штраф в размере тысячи рублей. По информации из открытых источников, композиции относятся к музыкальному альбому рэп-группы из Магнитогорска, основанной в 2014 году.** Движение ЛГБТ признанно экстремистским в России и запрещено
россия
красноярск
магнитогорск
общество, россия, красноярск, магнитогорск
Общество, Россия, Красноярск, Магнитогорск
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Статуя Фемиды. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 18 сен – РИА Новости. Красноярский суд оштрафовал мужчину за то, что он добавил в свой раздел музыки во "ВКонтакте" песни из музыкального альбома, на обложке которого был радужный флаг ЛГБТ* (движение признано в РФ экстремистским и запрещено), говорится в постановлении суда, с которым ознакомилось РИА Новости.
Согласно материалам дела, сотрудники правоохранительных органов провели проверку в сети Интернет и выявили, что житель Красноярска разместил на личной странице в социальной сети "ВКонтакте" аудиозаписи, обложка которых содержит символику ЛГБТ*.
"В разделе "Музыка" выявлена музыкальная композиция <...> на которой размещено изображение радужного флага, который является символикой организации "Международное общественное движение ЛГБТ* и его структурных подразделений", которое решением Верховного суда РФ… было признано экстремистским и его деятельность на территории Российской Федерации запрещена", - говорится в постановлении.
В процессе разбирательства мужчина признал вину и выразил согласие с предъявленными обвинениями. Суд признал его виновным по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (публичное демонстрирование символики экстремистских организаций) и назначил ему штраф в размере тысячи рублей.
По информации из открытых источников, композиции относятся к музыкальному альбому рэп-группы из Магнитогорска, основанной в 2014 году.
** Движение ЛГБТ признанно экстремистским в России и запрещено
ОбществоРоссияКрасноярскМагнитогорск
 
 
