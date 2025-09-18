https://ria.ru/20250918/muzyka-2042679329.html
Суд в Красноярске оштрафовал мужчину за радужную обложку в плейлисте в Сети
Суд в Красноярске оштрафовал мужчину за радужную обложку в плейлисте в Сети
2025-09-18T13:11:00+03:00
КРАСНОЯРСК, 18 сен – РИА Новости. Красноярский суд оштрафовал мужчину за то, что он добавил в свой раздел музыки во "ВКонтакте" песни из музыкального альбома, на обложке которого был радужный флаг ЛГБТ* (движение признано в РФ экстремистским и запрещено), говорится в постановлении суда, с которым ознакомилось РИА Новости. Согласно материалам дела, сотрудники правоохранительных органов провели проверку в сети Интернет и выявили, что житель Красноярска разместил на личной странице в социальной сети "ВКонтакте" аудиозаписи, обложка которых содержит символику ЛГБТ*. "В разделе "Музыка" выявлена музыкальная композиция <...> на которой размещено изображение радужного флага, который является символикой организации "Международное общественное движение ЛГБТ* и его структурных подразделений", которое решением Верховного суда РФ… было признано экстремистским и его деятельность на территории Российской Федерации запрещена", - говорится в постановлении. В процессе разбирательства мужчина признал вину и выразил согласие с предъявленными обвинениями. Суд признал его виновным по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (публичное демонстрирование символики экстремистских организаций) и назначил ему штраф в размере тысячи рублей. По информации из открытых источников, композиции относятся к музыкальному альбому рэп-группы из Магнитогорска, основанной в 2014 году.** Движение ЛГБТ признанно экстремистским в России и запрещено
