В Москве суд арестовал обвиняемого в убийстве инвалида
В Москве суд арестовал обвиняемого в убийстве инвалида
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Преображенский суд Москвы арестовал обвиняемого, который, по версии следствия, убил инвалида, нанеся тому не менее 170 ударов ножом, топором и другими предметами, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением суда удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Матвиенко Олега Леонидовича", - сказали в суде. По данным суда, ему предъявлено обвинение у убийстве с особой жестокостью. По данным следствия, 11 сентября пьяный фигурант, находясь в квартире дома на улице Малой Черкизовской в Москве, в ходе конфликта, возникшего из-за неприязни, нанес не менее 170 ударов топором, ножом и иными предметами своему знакомому с ограниченными возможностями здоровья, мужчина скончался от полученных повреждений. Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, ссора началась из-за спора о футбольных командах.
