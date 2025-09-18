https://ria.ru/20250918/moskva-2042681062.html

Ракова рассказала о программе репродуктивного здоровья "Стану мамой"

Ракова рассказала о программе репродуктивного здоровья "Стану мамой" - РИА Новости, 18.09.2025

Ракова рассказала о программе репродуктивного здоровья "Стану мамой"

Порядка 170 женщин воспользовались возможностью криоконсервации яйцеклеток и эмбрионов за год работы программы репродуктивного здоровья, заявила в интервью РИА... РИА Новости, 18.09.2025

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Порядка 170 женщин воспользовались возможностью криоконсервации яйцеклеток и эмбрионов за год работы программы репродуктивного здоровья, заявила в интервью РИА Новости заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Программа "Стану мамой" заработала в столице в сентябре 2024 года. Она помогает женщинам спланировать беременность и родить здорового малыша. "К началу сентября порядка 170 женщин воспользовались возможностью криоконсервации яйцеклеток и эмбрионов. Это абсолютно безопасная процедура, которую уже даже можно назвать рутинной практикой для репродуктологов", - сказала Ракова. По ее словам, преимплантационное генетическое тестирование эмбрионов назначено в более чем 300 случаях. И уже почти 100 пациенток прошли данную процедуру. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.

