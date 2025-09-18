https://ria.ru/20250918/moskva-2042679813.html
Проект "Стану мамой" будет продолжен, сообщила Ракова
москва
анастасия ракова
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912873414_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_4e33f3b4ff7ed2ccf42ea12c79d55603.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Московский проект "Стану мамой" будет продолжен, нововведений спустя год реализации программы пока не планируется, сообщила в интервью РИА Новости заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Программа "Стану мамой" заработала в столице в сентябре 2024 года. Она помогает женщинам спланировать беременность и родить здорового малыша. "Безусловно, мы продолжим проект. Нововведений пока не планируем: разработанная программа позволяет решать все актуальные проблемы на самом современном уровне развития медицины", - сказала Ракова, отвечая на вопрос, будет ли продолжен проект. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.
москва
