Проект "Стану мамой" будет продолжен, сообщила Ракова

Проект "Стану мамой" будет продолжен, сообщила Ракова

2025-09-18T13:14:00+03:00

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Московский проект "Стану мамой" будет продолжен, нововведений спустя год реализации программы пока не планируется, сообщила в интервью РИА Новости заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Программа "Стану мамой" заработала в столице в сентябре 2024 года. Она помогает женщинам спланировать беременность и родить здорового малыша. "Безусловно, мы продолжим проект. Нововведений пока не планируем: разработанная программа позволяет решать все актуальные проблемы на самом современном уровне развития медицины", - сказала Ракова, отвечая на вопрос, будет ли продолжен проект. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.

