13:14 18.09.2025
Проект "Стану мамой" будет продолжен, сообщила Ракова
москва
анастасия ракова
общество
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Московский проект "Стану мамой" будет продолжен, нововведений спустя год реализации программы пока не планируется, сообщила в интервью РИА Новости заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Программа "Стану мамой" заработала в столице в сентябре 2024 года. Она помогает женщинам спланировать беременность и родить здорового малыша. "Безусловно, мы продолжим проект. Нововведений пока не планируем: разработанная программа позволяет решать все актуальные проблемы на самом современном уровне развития медицины", - сказала Ракова, отвечая на вопрос, будет ли продолжен проект. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.
2025
москва, анастасия ракова
Москва, Анастасия Ракова
© Фото : пресс-служба комплекса социального развития МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© Фото : пресс-служба комплекса социального развития Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Московский проект "Стану мамой" будет продолжен, нововведений спустя год реализации программы пока не планируется, сообщила в интервью РИА Новости заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Программа "Стану мамой" заработала в столице в сентябре 2024 года. Она помогает женщинам спланировать беременность и родить здорового малыша.
"Безусловно, мы продолжим проект. Нововведений пока не планируем: разработанная программа позволяет решать все актуальные проблемы на самом современном уровне развития медицины", - сказала Ракова, отвечая на вопрос, будет ли продолжен проект.
Женщина с ребенком - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
В Москве запустили программу по планированию беременности
13 сентября 2024, 17:31
 
МоскваАнастасия Ракова
 
 
