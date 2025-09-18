https://ria.ru/20250918/moleben-2042842961.html
Патриарх Кирилл совершил молебен казахстанским мученикам-исповедникам
религия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
астана
казахстан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042690446_0:7:3072:1735_1920x0_80_0_0_4db59e6f2267516103acfaeb7abfda5c.jpg
АСТАНА, 18 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в четверг в Свято-Успенском кафедральном соборе Астаны совершил молебен, посвященный казахстанским мученикам-исповедникам, передает корреспондент РИА Новости. "Вера давала мученикам-исповедникам земли казахстанской силу пройти через страшные испытания, которые нам даже трудно представить, но, пройдя эти испытания, они укоренили в вере очень и очень многих. Как сказано, кровь мучеников - семя христианства. И каждый из вас является результатом развития этого семени. Вы составляете Церковь Божью православную на земле казахстанской, политой обильной кровью мучеников-исповедников. И, конечно, это должно очень помогать духовно, особенно, когда к нам приходят скорби", - сказал Кирилл, обращаясь к верующим, собравшимся в храме и на площади перед собором. По словам патриарха, пример мучеников призван учить тому, что в не очень благоприятных жизненных ситуациях ни в коем случае не надо разрушать свой душевный и духовный мир, а ответом на испытания должна быть вера и молитва. "Чтобы ни в коем случае не было ропота на Бога, чтобы испытания - большие и малые - мы могли встречать мужественно, спокойно, помня, что наша жизнь в руках Божиих", - заключил Кирилл.
астана
казахстан
патриарх кирилл (владимир гундяев), астана, казахстан
Религия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Астана, Казахстан
Патриарх Кирилл совершил молебен казахстанским мученикам-исповедникам
"Вера давала мученикам-исповедникам земли казахстанской силу пройти через страшные испытания, которые нам даже трудно представить, но, пройдя эти испытания, они укоренили в вере очень и очень многих. Как сказано, кровь мучеников - семя христианства. И каждый из вас является результатом развития этого семени. Вы составляете Церковь Божью православную на земле казахстанской, политой обильной кровью мучеников-исповедников. И, конечно, это должно очень помогать духовно, особенно, когда к нам приходят скорби", - сказал Кирилл, обращаясь к верующим, собравшимся в храме и на площади перед собором.
По словам патриарха, пример мучеников призван учить тому, что в не очень благоприятных жизненных ситуациях ни в коем случае не надо разрушать свой душевный и духовный мир, а ответом на испытания должна быть вера и молитва.
"Чтобы ни в коем случае не было ропота на Бога, чтобы испытания - большие и малые - мы могли встречать мужественно, спокойно, помня, что наша жизнь в руках Божиих", - заключил Кирилл.