Патриарх Кирилл совершил молебен казахстанским мученикам-исповедникам - РИА Новости, 18.09.2025
21:25 18.09.2025
Патриарх Кирилл совершил молебен казахстанским мученикам-исповедникам
астана
казахстан
АСТАНА, 18 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в четверг в Свято-Успенском кафедральном соборе Астаны совершил молебен, посвященный казахстанским мученикам-исповедникам, передает корреспондент РИА Новости. "Вера давала мученикам-исповедникам земли казахстанской силу пройти через страшные испытания, которые нам даже трудно представить, но, пройдя эти испытания, они укоренили в вере очень и очень многих. Как сказано, кровь мучеников - семя христианства. И каждый из вас является результатом развития этого семени. Вы составляете Церковь Божью православную на земле казахстанской, политой обильной кровью мучеников-исповедников. И, конечно, это должно очень помогать духовно, особенно, когда к нам приходят скорби", - сказал Кирилл, обращаясь к верующим, собравшимся в храме и на площади перед собором. По словам патриарха, пример мучеников призван учить тому, что в не очень благоприятных жизненных ситуациях ни в коем случае не надо разрушать свой душевный и духовный мир, а ответом на испытания должна быть вера и молитва. "Чтобы ни в коем случае не было ропота на Бога, чтобы испытания - большие и малые - мы могли встречать мужественно, спокойно, помня, что наша жизнь в руках Божиих", - заключил Кирилл.
астана
казахстан
АСТАНА, 18 сен - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в четверг в Свято-Успенском кафедральном соборе Астаны совершил молебен, посвященный казахстанским мученикам-исповедникам, передает корреспондент РИА Новости.
"Вера давала мученикам-исповедникам земли казахстанской силу пройти через страшные испытания, которые нам даже трудно представить, но, пройдя эти испытания, они укоренили в вере очень и очень многих. Как сказано, кровь мучеников - семя христианства. И каждый из вас является результатом развития этого семени. Вы составляете Церковь Божью православную на земле казахстанской, политой обильной кровью мучеников-исповедников. И, конечно, это должно очень помогать духовно, особенно, когда к нам приходят скорби", - сказал Кирилл, обращаясь к верующим, собравшимся в храме и на площади перед собором.
По словам патриарха, пример мучеников призван учить тому, что в не очень благоприятных жизненных ситуациях ни в коем случае не надо разрушать свой душевный и духовный мир, а ответом на испытания должна быть вера и молитва.
"Чтобы ни в коем случае не было ропота на Бога, чтобы испытания - большие и малые - мы могли встречать мужественно, спокойно, помня, что наша жизнь в руках Божиих", - заключил Кирилл.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Троицком соборе Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального мужского монастыря - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Патриарх Кирилл рассказал, что человеку дает вера в Бога
