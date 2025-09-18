https://ria.ru/20250918/moldaviya-2042759780.html

Экс-глава Минюста Молдавии оценил позицию ЕС по выборам

Экс-глава Минюста Молдавии оценил позицию ЕС по выборам - РИА Новости, 18.09.2025

Экс-глава Минюста Молдавии оценил позицию ЕС по выборам

18.09.2025

КИШИНЕВ, 18 сен - РИА Новости. Граждане Молдавии устали бояться, их терпение в преддверии парламентских выборов на исходе, поэтому попытка навязать народу сохранение у власти партии "Действие и солидарность" со стороны ЕС может вызвать обратный эффект, считает бывший министр юстиции Фадей Нагачевский. "Давление ради стабильности может существовать закулисно, но очевидная фальсификация демократии не будет принята, допущена или проигнорирована. Голосование больше не строится на страхе. Оно строится на фактах и на терпении, которое уже на исходе… Европейский союз не будет навязывать сохранение власти любой ценой одной партии", — написал Нагачевский на своей странице в соцсети, комментируя предстоящие парламентские выборы. Политик полагает, что Брюссель не решится оказывать на Молдавию чрезмерное давление, поскольку оно может привести к опасной утрате доверия к европейскому курсу среди молдаван. "Европейский союз предпочитает нестабильную, но подлинную демократию искусственно созданной авторитарной стабильности. Лучше неудобное, но легитимное коалиционное правительство, чем контролируемое силой и лишённое народной легитимности", - считает Нагачевский. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре прошлого года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.

