Рейтинг@Mail.ru
Экс-президент Молдавии призвал восстановить отношения с Россией - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:01 18.09.2025 (обновлено: 09:30 18.09.2025)
https://ria.ru/20250918/moldaviya-2042635824.html
Экс-президент Молдавии призвал восстановить отношения с Россией
Экс-президент Молдавии призвал восстановить отношения с Россией - РИА Новости, 18.09.2025
Экс-президент Молдавии призвал восстановить отношения с Россией
Молдавии после парламентских выборов нужно начать восстанавливать отношения с Россией, заявил в интервью РИА Новости экс-президент страны Владимир Воронин. РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T04:01:00+03:00
2025-09-18T09:30:00+03:00
россия
майя санду
владимир воронин
молдавия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0b/1736658143_0:28:1501:872_1920x0_80_0_0_3295d94ce52ae928496231db9f32ee07.jpg
КИШИНЕВ, 18 сен — РИА Новости. Молдавии после парламентских выборов нужно начать восстанавливать отношения с Россией, заявил в интервью РИА Новости экс-президент страны Владимир Воронин."Это делать нужно немедленно. Снять все преграды, все, что мешает дружеским, братским, стратегическим отношениям с Россией. Немедленно. Вернуться к договору о стратегическом партнерстве, подписанному в 2002 году, он действующий — этот договор между Россией и Молдовой, строго следовать требованиям этого договора и дальше развивать отношения по всем вертикалям, горизонталям с Россией", — сказал председатель Компартии и один из лидеров патриотического избирательного блока социалистов, коммунистов, партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы".По словам политика, нынешние представители власти в Кишиневе не знают истории собственной страны."История говорит о том, что только благодаря России Молдова стала тем цветущим садом Советского Союза. Молдова получила в полной мере государственность, Молдова развивалась самыми высокими темпами даже в бывшем Советском Союзе, в Молдове были подготовлены замечательные кадры, в том числе в вузах, в Академии наук только благодаря России. Только благодаря России мы развивали отрасли технические, потому что для этого нужен металл, для этого нужен газ, для этого нужно электричество, для этого нужно много чего другого", — добавил Воронин.Отношения между Молдавией и Россией ухудшились после избрания президента Майи Санду в конце 2020 года, которая придерживается проевропейской политики.Москва продолжает призывать Кишинев учитывать интересы граждан и не препятствовать развитию отношений. В МИД рекомендовали молдавским властям прекратить антироссийскую риторику и заявили о готовности поддерживать дружественные связи между странами.
https://ria.ru/20250917/moldavija-2042370204.html
https://ria.ru/20250918/moldaviya-2042238932.html
https://ria.ru/20250820/moldaviya-2036473052.html
россия
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0b/1736658143_62:0:1395:1000_1920x0_80_0_0_c2825800442624604e140ace6719dff3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, майя санду, владимир воронин, молдавия, в мире
Россия, Майя Санду, Владимир Воронин, Молдавия, В мире

Экс-президент Молдавии призвал восстановить отношения с Россией

© Sputnik / OsmatescoЭкс-президент Молдавии Владимир Воронин
Экс-президент Молдавии Владимир Воронин - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© Sputnik / Osmatesco
Экс-президент Молдавии Владимир Воронин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 18 сен — РИА Новости. Молдавии после парламентских выборов нужно начать восстанавливать отношения с Россией, заявил в интервью РИА Новости экс-президент страны Владимир Воронин.
"Это делать нужно немедленно. Снять все преграды, все, что мешает дружеским, братским, стратегическим отношениям с Россией. Немедленно. Вернуться к договору о стратегическом партнерстве, подписанному в 2002 году, он действующий — этот договор между Россией и Молдовой, строго следовать требованиям этого договора и дальше развивать отношения по всем вертикалям, горизонталям с Россией", — сказал председатель Компартии и один из лидеров патриотического избирательного блока социалистов, коммунистов, партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы".
Акция протеста оппозиции в Молдове - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Экс-президент Молдавии предупредил о риске протестов из-за нищеты
Вчера, 03:27
По словам политика, нынешние представители власти в Кишиневе не знают истории собственной страны.
"История говорит о том, что только благодаря России Молдова стала тем цветущим садом Советского Союза. Молдова получила в полной мере государственность, Молдова развивалась самыми высокими темпами даже в бывшем Советском Союзе, в Молдове были подготовлены замечательные кадры, в том числе в вузах, в Академии наук только благодаря России. Только благодаря России мы развивали отрасли технические, потому что для этого нужен металл, для этого нужен газ, для этого нужно электричество, для этого нужно много чего другого", — добавил Воронин.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
"Считают дни". Власти Молдавии охватила агония
08:00
Отношения между Молдавией и Россией ухудшились после избрания президента Майи Санду в конце 2020 года, которая придерживается проевропейской политики.
Москва продолжает призывать Кишинев учитывать интересы граждан и не препятствовать развитию отношений. В МИД рекомендовали молдавским властям прекратить антироссийскую риторику и заявили о готовности поддерживать дружественные связи между странами.
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Шор заявил о госперевороте в Молдавии
20 августа, 12:03
 
РоссияМайя СандуВладимир ВоронинМолдавияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала