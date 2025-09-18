https://ria.ru/20250918/moldaviya-2042635824.html

Экс-президент Молдавии призвал восстановить отношения с Россией

Молдавии после парламентских выборов нужно начать восстанавливать отношения с Россией, заявил в интервью РИА Новости экс-президент страны Владимир Воронин. РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T04:01:00+03:00

2025-09-18T04:01:00+03:00

2025-09-18T09:30:00+03:00

КИШИНЕВ, 18 сен — РИА Новости. Молдавии после парламентских выборов нужно начать восстанавливать отношения с Россией, заявил в интервью РИА Новости экс-президент страны Владимир Воронин."Это делать нужно немедленно. Снять все преграды, все, что мешает дружеским, братским, стратегическим отношениям с Россией. Немедленно. Вернуться к договору о стратегическом партнерстве, подписанному в 2002 году, он действующий — этот договор между Россией и Молдовой, строго следовать требованиям этого договора и дальше развивать отношения по всем вертикалям, горизонталям с Россией", — сказал председатель Компартии и один из лидеров патриотического избирательного блока социалистов, коммунистов, партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы".По словам политика, нынешние представители власти в Кишиневе не знают истории собственной страны."История говорит о том, что только благодаря России Молдова стала тем цветущим садом Советского Союза. Молдова получила в полной мере государственность, Молдова развивалась самыми высокими темпами даже в бывшем Советском Союзе, в Молдове были подготовлены замечательные кадры, в том числе в вузах, в Академии наук только благодаря России. Только благодаря России мы развивали отрасли технические, потому что для этого нужен металл, для этого нужен газ, для этого нужно электричество, для этого нужно много чего другого", — добавил Воронин.Отношения между Молдавией и Россией ухудшились после избрания президента Майи Санду в конце 2020 года, которая придерживается проевропейской политики.Москва продолжает призывать Кишинев учитывать интересы граждан и не препятствовать развитию отношений. В МИД рекомендовали молдавским властям прекратить антироссийскую риторику и заявили о готовности поддерживать дружественные связи между странами.

