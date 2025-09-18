https://ria.ru/20250918/moldavija-2042754548.html

КИШИНЕВ, 18 сен - РИА Новости. Правящая партия "Действие и солидарность" сумела заполучить власть в Молдавии за счет лжи и пустых обещаний, заявил председатель местного Конгресса русских общин Валерий Клименко. "Слава Богу, Молдавия не оказалась в этом так называемом Евросоюзе. Сегодня нам открывают глаза на то, кто и зачем тянет страну туда. Чем больше власть закрывает каналы и преследует оппозицию, тем яснее становится миру, что они пришли на лжи и пустых обещаниях", - заявил Клименко журналистам. По его словам, четыре года назад партия "Действие и солидарность" обещала Молдавии перемены и народ поверил. "Но ни одного обещания не выполнено. Напротив, страна оказалась в худшем положении, а эти же люди снова рвутся в парламент. Такой цинизм трудно представить. И этот цинизм молдавской власти — ПДС Санду и её команды — можно сравнить с европейским", - добавил Клименко. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре прошлого года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.

