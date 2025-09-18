Рейтинг@Mail.ru
Ракова рассказала о сокращении младенческой смертности в Москве - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
09:52 18.09.2025
https://ria.ru/20250918/mladentsy-2042640674.html
Ракова рассказала о сокращении младенческой смертности в Москве
Ракова рассказала о сокращении младенческой смертности в Москве - РИА Новости, 18.09.2025
Ракова рассказала о сокращении младенческой смертности в Москве
Младенческая смертность в Москве по сравнению с 2010 годом сократилась более чем в два раза благодаря строительству новых перинатальных центров и развитию... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T09:52:00+03:00
2025-09-18T09:52:00+03:00
хорошие новости
москва
анастасия ракова
новорожденные
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964924624_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8ab4d94dab70942df1c26d37fbb6de6b.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Младенческая смертность в Москве по сравнению с 2010 годом сократилась более чем в два раза благодаря строительству новых перинатальных центров и развитию действующих роддомов, сообщила в интервью РИА Новости заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Благодаря строительству новых перинатальных центров и развитию действующих роддомов младенческая смертность по сравнению с 2010 годом сократилась более чем в два раза", - рассказала Ракова. Она отметила, что профильная инфраструктура сейчас объединяет 5 роддомов и 6 современных перинатальных центров. Будущая мама наблюдается в рамках единого "бесшовного" комплекса непрерывной медицинской помощи, добавила Ракова. "В перинатальных центрах на базе крупнейших городских клинических больниц успешно принимают самые сложные роды и помогают выносить даже очень тяжелые беременности. Это сотни спасенных жизней как мам, так и малышей. Например, не так давно мамами стали 33-летняя пациентка с сахарным диабетом и врожденной аномалией развития почек, беременная с редким иммунным заболеванием, из-за которого организм отторгал плод, а также девушка, которая перенесла трансплантацию сердца. К тому же, недавно столичные медики выходили малыша, появившегося на свет весом 415 граммов", - подчеркнула вице-мэр. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00.
https://ria.ru/20250623/moskva-2024752171.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964924624_442:185:2926:2048_1920x0_80_0_0_9522fc02fafc3403c2a396f84c8a11dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, анастасия ракова , новорожденные
Хорошие новости, Москва, Анастасия Ракова , новорожденные
Ракова рассказала о сокращении младенческой смертности в Москве

Ракова: младенческая смертность в Москве сократилась в два раза с 2010 года

© iStock.com / hallohuahuaНоворожденный ребенок
Новорожденный ребенок - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© iStock.com / hallohuahua
Новорожденный ребенок. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Младенческая смертность в Москве по сравнению с 2010 годом сократилась более чем в два раза благодаря строительству новых перинатальных центров и развитию действующих роддомов, сообщила в интервью РИА Новости заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Благодаря строительству новых перинатальных центров и развитию действующих роддомов младенческая смертность по сравнению с 2010 годом сократилась более чем в два раза", - рассказала Ракова.
Она отметила, что профильная инфраструктура сейчас объединяет 5 роддомов и 6 современных перинатальных центров. Будущая мама наблюдается в рамках единого "бесшовного" комплекса непрерывной медицинской помощи, добавила Ракова.
"В перинатальных центрах на базе крупнейших городских клинических больниц успешно принимают самые сложные роды и помогают выносить даже очень тяжелые беременности. Это сотни спасенных жизней как мам, так и малышей. Например, не так давно мамами стали 33-летняя пациентка с сахарным диабетом и врожденной аномалией развития почек, беременная с редким иммунным заболеванием, из-за которого организм отторгал плод, а также девушка, которая перенесла трансплантацию сердца. К тому же, недавно столичные медики выходили малыша, появившегося на свет весом 415 граммов", - подчеркнула вице-мэр.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00.
Медицинский работник и новорожденный ребенок - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
В Москве врачи выходили младенца, родившегося с низкой массой тела
23 июня, 09:35
 
Хорошие новостиМоскваАнастасия Раковановорожденные
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала