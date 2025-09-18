https://ria.ru/20250918/mladentsy-2042640674.html

Ракова рассказала о сокращении младенческой смертности в Москве

Ракова рассказала о сокращении младенческой смертности в Москве

Младенческая смертность в Москве по сравнению с 2010 годом сократилась более чем в два раза благодаря строительству новых перинатальных центров и развитию...

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Младенческая смертность в Москве по сравнению с 2010 годом сократилась более чем в два раза благодаря строительству новых перинатальных центров и развитию действующих роддомов, сообщила в интервью РИА Новости заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Благодаря строительству новых перинатальных центров и развитию действующих роддомов младенческая смертность по сравнению с 2010 годом сократилась более чем в два раза", - рассказала Ракова. Она отметила, что профильная инфраструктура сейчас объединяет 5 роддомов и 6 современных перинатальных центров. Будущая мама наблюдается в рамках единого "бесшовного" комплекса непрерывной медицинской помощи, добавила Ракова. "В перинатальных центрах на базе крупнейших городских клинических больниц успешно принимают самые сложные роды и помогают выносить даже очень тяжелые беременности. Это сотни спасенных жизней как мам, так и малышей. Например, не так давно мамами стали 33-летняя пациентка с сахарным диабетом и врожденной аномалией развития почек, беременная с редким иммунным заболеванием, из-за которого организм отторгал плод, а также девушка, которая перенесла трансплантацию сердца. К тому же, недавно столичные медики выходили малыша, появившегося на свет весом 415 граммов", - подчеркнула вице-мэр. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00.

