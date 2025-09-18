https://ria.ru/20250918/mishustin-2042643533.html

Мишустин рассказал о двух направлениях укрепления финансового суверенитета

Мишустин рассказал о двух направлениях укрепления финансового суверенитета - РИА Новости, 18.09.2025

Мишустин рассказал о двух направлениях укрепления финансового суверенитета

Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал о двух направлениях работы для укрепления финансового суверенитета России. РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T10:18:00+03:00

2025-09-18T10:18:00+03:00

2025-09-18T11:19:00+03:00

экономика

михаил мишустин

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0c/1579385383_0:237:3190:2031_1920x0_80_0_0_3df70739bccfe1c74bd37e216437bfa9.jpg

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал о двух направлениях работы для укрепления финансового суверенитета России."Это работа институтов ответственной макроэкономической политики и совершенствование внутренней независимой инфраструктуры, способной обеспечить бесперебойное взаимодействие с партнерами из других стран и внутри России при любых условиях", — отметил он в видеообращении к участникам Московского финансового форума.Другие заявления премьера:

https://ria.ru/20250915/putin-2042089172.html

https://ria.ru/20250912/nabiullina-2041509648.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, михаил мишустин, россия