Мишустин рассказал о двух направлениях укрепления финансового суверенитета
Премьер-министр Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал о двух направлениях работы для укрепления финансового суверенитета России.
"Это работа институтов ответственной макроэкономической политики и совершенствование внутренней независимой инфраструктуры, способной обеспечить бесперебойное взаимодействие с партнерами из других стран и внутри России при любых условиях", — отметил он в видеообращении к участникам Московского финансового форума.
Путин напомнил о необходимости "пройти по лезвию" в экономике
15 сентября, 18:23
Другие заявления премьера:
- Россия уже несколько лет сохраняет лидерство в Европе по размеру экономики, а в мире стабильно занимает четвертое место, продолжая двигаться вперед вопреки внешним вызовам;
- экономика плавно адаптируется к текущим реалиям, страна сохраняет движение вперед, это заметно во всех сферах;
- около 40 триллионов рублей направят до 2030 года на реализацию национальных проектов — это примерно один годовой бюджет;
- уровень цифровизации финансовых услуг в России уже превысил 80%, национальная платежная система функционирует стабильно;
- важно наращивать долю ненефтегазовых доходов, это залог исполнения всех обязательств государства;
- фондовый рынок планирует привлечь триллион рублей инвестиций к 2030-му, он должен быть доступен для зарубежных капиталов, капитализация в ближайшие годы может вырасти до двух третей ВВП;
- число договоров по программе долгосрочных сбережений превысило шесть миллионов, объем привлеченных средств — 450 миллиардов;
- Россия вместе со странами ЕАЭС формирует общий финансовый рынок.
Московскому финансовому форуму исполнилось десять лет. Главная тема в этом году — "Финансовая система: вызовы и задачи". В его работе примут участие представители федеральной и региональной власти, бизнеса, общественных организаций и объединений, ведущие эксперты. На форуме обсудят актуальные вопросы финансово-экономической политики.
Набиуллина объяснила замедление роста экономики в России
12 сентября, 16:32