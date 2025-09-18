Рейтинг@Mail.ru
Мишустин рассказал о двух направлениях укрепления финансового суверенитета
10:18 18.09.2025 (обновлено: 11:19 18.09.2025)
Мишустин рассказал о двух направлениях укрепления финансового суверенитета
Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал о двух направлениях работы для укрепления финансового суверенитета России.
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал о двух направлениях работы для укрепления финансового суверенитета России."Это работа институтов ответственной макроэкономической политики и совершенствование внутренней независимой инфраструктуры, способной обеспечить бесперебойное взаимодействие с партнерами из других стран и внутри России при любых условиях", — отметил он в видеообращении к участникам Московского финансового форума.Другие заявления премьера:
экономика, михаил мишустин, россия
Экономика, Михаил Мишустин, Россия

Мишустин рассказал о двух направлениях укрепления финансового суверенитета

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр Михаил Мишустин
Премьер-министр Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал о двух направлениях работы для укрепления финансового суверенитета России.
"Это работа институтов ответственной макроэкономической политики и совершенствование внутренней независимой инфраструктуры, способной обеспечить бесперебойное взаимодействие с партнерами из других стран и внутри России при любых условиях", — отметил он в видеообращении к участникам Московского финансового форума.
Путин об остром лезвии российской экономики - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Путин напомнил о необходимости "пройти по лезвию" в экономике
15 сентября, 18:23
Другие заявления премьера:
  • Россия уже несколько лет сохраняет лидерство в Европе по размеру экономики, а в мире стабильно занимает четвертое место, продолжая двигаться вперед вопреки внешним вызовам;
  • экономика плавно адаптируется к текущим реалиям, страна сохраняет движение вперед, это заметно во всех сферах;
  • около 40 триллионов рублей направят до 2030 года на реализацию национальных проектов — это примерно один годовой бюджет;
  • уровень цифровизации финансовых услуг в России уже превысил 80%, национальная платежная система функционирует стабильно;
  • важно наращивать долю ненефтегазовых доходов, это залог исполнения всех обязательств государства;
  • фондовый рынок планирует привлечь триллион рублей инвестиций к 2030-му, он должен быть доступен для зарубежных капиталов, капитализация в ближайшие годы может вырасти до двух третей ВВП;
  • число договоров по программе долгосрочных сбережений превысило шесть миллионов, объем привлеченных средств — 450 миллиардов;
  • Россия вместе со странами ЕАЭС формирует общий финансовый рынок.

Московскому финансовому форуму исполнилось десять лет. Главная тема в этом году — "Финансовая система: вызовы и задачи". В его работе примут участие представители федеральной и региональной власти, бизнеса, общественных организаций и объединений, ведущие эксперты. На форуме обсудят актуальные вопросы финансово-экономической политики.

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина перед началом пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Набиуллина объяснила замедление роста экономики в России
12 сентября, 16:32
 
ЭкономикаМихаил МишустинРоссия
 
 
