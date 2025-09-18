https://ria.ru/20250918/mironov-2042808820.html

Миронов предложил безвозмездно выдавать участникам СВО землю в Новороссии

Миронов предложил безвозмездно выдавать участникам СВО землю в Новороссии

Миронов предложил безвозмездно выдавать участникам СВО землю в Новороссии

Лидер партии "Справедливая Россия – За правду", глава думской фракции Сергей Миронов на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил безвозмездно... РИА Новости, 18.09.2025

НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия – За правду", глава думской фракции Сергей Миронов на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил безвозмездно выдавать участникам СВО землю в Новороссии. "У нас отлично работает "Дальневосточный гектар", было бы абсолютно правильно, если бы для участников специальной военной операции, для семей погибших в субъектах федерации, а именно в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях, тоже безвозмездно выделялся бы гектар земли", - сказал он на встрече лидеров фракций Госдумы с Путиным. Он также добавил, что партия СРЗП предлагает установить квоту в 3% для участников СВО при замещении вакантных должностей в федеральных и региональных органах власти, а также в органах местного самоуправления.

