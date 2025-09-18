Рейтинг@Mail.ru
Миронов предложил безвозмездно выдавать участникам СВО землю в Новороссии - РИА Новости, 18.09.2025
18:10 18.09.2025
Миронов предложил безвозмездно выдавать участникам СВО землю в Новороссии
Миронов предложил безвозмездно выдавать участникам СВО землю в Новороссии - РИА Новости, 18.09.2025
Миронов предложил безвозмездно выдавать участникам СВО землю в Новороссии
Лидер партии "Справедливая Россия – За правду", глава думской фракции Сергей Миронов на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил безвозмездно... РИА Новости, 18.09.2025
россия
новороссия
донецкая народная республика
владимир путин
сергей миронов
дальневосточный гектар
госдума рф
НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия – За правду", глава думской фракции Сергей Миронов на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил безвозмездно выдавать участникам СВО землю в Новороссии. "У нас отлично работает "Дальневосточный гектар", было бы абсолютно правильно, если бы для участников специальной военной операции, для семей погибших в субъектах федерации, а именно в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях, тоже безвозмездно выделялся бы гектар земли", - сказал он на встрече лидеров фракций Госдумы с Путиным. Он также добавил, что партия СРЗП предлагает установить квоту в 3% для участников СВО при замещении вакантных должностей в федеральных и региональных органах власти, а также в органах местного самоуправления.
россия, новороссия, донецкая народная республика, владимир путин, сергей миронов, дальневосточный гектар, госдума рф
Россия, Новороссия, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Сергей Миронов, Дальневосточный гектар, Госдума РФ
Миронов предложил безвозмездно выдавать участникам СВО землю в Новороссии

Миронов предложил безвозмездно выдавать участникам СВО гектар земли в Новороссии

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Сергей Миронов
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Сергей Миронов. Архивное фото
НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия – За правду", глава думской фракции Сергей Миронов на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил безвозмездно выдавать участникам СВО землю в Новороссии.
"У нас отлично работает "Дальневосточный гектар", было бы абсолютно правильно, если бы для участников специальной военной операции, для семей погибших в субъектах федерации, а именно в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях, тоже безвозмездно выделялся бы гектар земли", - сказал он на встрече лидеров фракций Госдумы с Путиным.
Он также добавил, что партия СРЗП предлагает установить квоту в 3% для участников СВО при замещении вакантных должностей в федеральных и региональных органах власти, а также в органах местного самоуправления.
Путин призвал поддержать участников СВО и их родственников
Вчера, 17:05
Путин призвал поддержать участников СВО и их родственников
Вчера, 17:05
 
