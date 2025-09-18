https://ria.ru/20250918/mironov-2042789487.html
Миронов предложил ввести ежеквартальную индексацию пенсий
Миронов предложил ввести ежеквартальную индексацию пенсий - РИА Новости, 18.09.2025
Миронов предложил ввести ежеквартальную индексацию пенсий
Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил ввести...
НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил ввести ежеквартальную индексацию пенсий. "Кроме индексации пенсий, которая проводится раз в год, может, рассмотреть возможность ежеквартально индексировать. Потому что не успевают: проиндексировали на год, а инфляция все съедает", - сказал Миронов на встрече лидеров думских фракций с главой государства.
