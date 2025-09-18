Рейтинг@Mail.ru
Миронов предложил ввести ежеквартальную индексацию пенсий - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:41 18.09.2025
https://ria.ru/20250918/mironov-2042789487.html
Миронов предложил ввести ежеквартальную индексацию пенсий
Миронов предложил ввести ежеквартальную индексацию пенсий - РИА Новости, 18.09.2025
Миронов предложил ввести ежеквартальную индексацию пенсий
Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил ввести... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T17:41:00+03:00
2025-09-18T17:41:00+03:00
россия
сергей миронов
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934395643_0:185:3072:1913_1920x0_80_0_0_d35f72cf593306a43f163fe735a3fca9.jpg
НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил ввести ежеквартальную индексацию пенсий. "Кроме индексации пенсий, которая проводится раз в год, может, рассмотреть возможность ежеквартально индексировать. Потому что не успевают: проиндексировали на год, а инфляция все съедает", - сказал Миронов на встрече лидеров думских фракций с главой государства.
https://ria.ru/20250916/mrot-2042291707.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934395643_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_47fd4355d20f30a23b41f9223dfc0d0b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей миронов, владимир путин
Россия, Сергей Миронов, Владимир Путин
Миронов предложил ввести ежеквартальную индексацию пенсий

Миронов предложил рассмотреть возможность ежеквартальной индексации пенсий

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСергей Миронов
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Сергей Миронов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил ввести ежеквартальную индексацию пенсий.
"Кроме индексации пенсий, которая проводится раз в год, может, рассмотреть возможность ежеквартально индексировать. Потому что не успевают: проиндексировали на год, а инфляция все съедает", - сказал Миронов на встрече лидеров думских фракций с главой государства.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Медведев прокомментировал индексацию социальных выплат и МРОТ
16 сентября, 17:49
 
РоссияСергей МироновВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала