Миронов предложил ввести ежеквартальную индексацию пенсий

Миронов предложил ввести ежеквартальную индексацию пенсий

НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил ввести ежеквартальную индексацию пенсий. "Кроме индексации пенсий, которая проводится раз в год, может, рассмотреть возможность ежеквартально индексировать. Потому что не успевают: проиндексировали на год, а инфляция все съедает", - сказал Миронов на встрече лидеров думских фракций с главой государства.

