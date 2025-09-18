Миляев: в Тульской области выросли объемы производства мяса

https://ria.ru/20250918/milyaev-2042300670.html

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Объемы производства мяса в Тульской области выросли на 34% за шесть лет, сообщил в интервью РИА Новости губернатор региона Дмитрий Миляев.В свою очередь, объемы выпуска куриного яйца в регионе увеличились почти на 55%.Также Миляев рассказал о росте производства зерновых в регионе."Я пришел работать в правительство Тульской области в 2011 году, как раз на позицию заместителя министра сельского хозяйства. Мы на тот момент собирали порядка 800 тысяч тонн зерновых. За эти 12-13 лет мы увеличили объем производства зерновых в три раза. Шестой год подряд собираем зерна более 2 миллионов тонн. В планах – к 2030 году выйти на 3 миллиона тонн", – сказал Миляев.Показатель по надоям на одну корову в регионе вырос до 9,6 тысячи килограммов за последние шесть лет, подчеркнул губернатор региона. Он отметил, что в свою очередь объем производства рапса и масличных культур увеличился до 470 тысяч тонн в 2024 году (в 2019 году этот показатель составлял 260 тысяч тонн)."Мы в свое время именно делали ставку на сельское хозяйство, переработку и пищевую промышленность – три этих звена должны быть взаимосвязаны. И эта связь дает, как модно сейчас говорить, синергетический эффект. Поэтому мы имеем неплохие показатели", – заявил Миляев.

