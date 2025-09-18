Рейтинг@Mail.ru
Миляев: в Тульской области выросли объемы производства мяса - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тульская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тульская область
 
09:50 18.09.2025
https://ria.ru/20250918/milyaev-2042300670.html
Миляев: в Тульской области выросли объемы производства мяса
Миляев: в Тульской области выросли объемы производства мяса - РИА Новости, 18.09.2025
Миляев: в Тульской области выросли объемы производства мяса
Объемы производства мяса в Тульской области выросли на 34% за шесть лет, сообщил в интервью РИА Новости губернатор региона Дмитрий Миляев. РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T09:50:00+03:00
2025-09-18T09:50:00+03:00
тульская область
тульская область
дмитрий миляев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951234896_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f58ec003f3abc0622a53d171d4682f99.jpg
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Объемы производства мяса в Тульской области выросли на 34% за шесть лет, сообщил в интервью РИА Новости губернатор региона Дмитрий Миляев.В свою очередь, объемы выпуска куриного яйца в регионе увеличились почти на 55%.Также Миляев рассказал о росте производства зерновых в регионе."Я пришел работать в правительство Тульской области в 2011 году, как раз на позицию заместителя министра сельского хозяйства. Мы на тот момент собирали порядка 800 тысяч тонн зерновых. За эти 12-13 лет мы увеличили объем производства зерновых в три раза. Шестой год подряд собираем зерна более 2 миллионов тонн. В планах – к 2030 году выйти на 3 миллиона тонн", – сказал Миляев.Показатель по надоям на одну корову в регионе вырос до 9,6 тысячи килограммов за последние шесть лет, подчеркнул губернатор региона. Он отметил, что в свою очередь объем производства рапса и масличных культур увеличился до 470 тысяч тонн в 2024 году (в 2019 году этот показатель составлял 260 тысяч тонн)."Мы в свое время именно делали ставку на сельское хозяйство, переработку и пищевую промышленность – три этих звена должны быть взаимосвязаны. И эта связь дает, как модно сейчас говорить, синергетический эффект. Поэтому мы имеем неплохие показатели", – заявил Миляев.
https://ria.ru/20250619/maslo-2024048454.html
тульская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951234896_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_032270a46c13b4353e69cc5068cae853.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тульская область, дмитрий миляев
Тульская область, Тульская область, Дмитрий Миляев
Миляев: в Тульской области выросли объемы производства мяса

Дмитрий Миляев: в Тульской области выросли объемы производства мяса на 34%

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГубернатор Тульской области Дмитрий Миляев
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Объемы производства мяса в Тульской области выросли на 34% за шесть лет, сообщил в интервью РИА Новости губернатор региона Дмитрий Миляев.
В свою очередь, объемы выпуска куриного яйца в регионе увеличились почти на 55%.
Также Миляев рассказал о росте производства зерновых в регионе.
"Я пришел работать в правительство Тульской области в 2011 году, как раз на позицию заместителя министра сельского хозяйства. Мы на тот момент собирали порядка 800 тысяч тонн зерновых. За эти 12-13 лет мы увеличили объем производства зерновых в три раза. Шестой год подряд собираем зерна более 2 миллионов тонн. В планах – к 2030 году выйти на 3 миллиона тонн", – сказал Миляев.
Показатель по надоям на одну корову в регионе вырос до 9,6 тысячи килограммов за последние шесть лет, подчеркнул губернатор региона. Он отметил, что в свою очередь объем производства рапса и масличных культур увеличился до 470 тысяч тонн в 2024 году (в 2019 году этот показатель составлял 260 тысяч тонн).
"Мы в свое время именно делали ставку на сельское хозяйство, переработку и пищевую промышленность – три этих звена должны быть взаимосвязаны. И эта связь дает, как модно сейчас говорить, синергетический эффект. Поэтому мы имеем неплохие показатели", – заявил Миляев.
Линия розлива масла - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
На Тульском пищевом комбинате будут выпускать растительное масло
19 июня, 21:04
 
Тульская областьТульская областьДмитрий Миляев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала