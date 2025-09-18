Рейтинг@Mail.ru
Миляев рассказал о модернизации тульских объектов здравоохранения
Тульская область
 
09:40 18.09.2025
Миляев рассказал о модернизации тульских объектов здравоохранения
С 2021 года в Тульской области отремонтировали 93 здания, установили 163 модульных фельдшерско-акушерских пункта и амбулатории в рамках региональной программы
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. С 2021 года в Тульской области отремонтировали 93 здания, установили 163 модульных фельдшерско-акушерских пункта и амбулатории в рамках региональной программы модернизации, сообщил в интервью РИА Новости глава региона Дмитрий Миляев."Мы обеспечиваем наших фельдшеров в ФАПах транспортом – закуплен 361 автомобиль, также компенсируем им расходы на обучение вождению. В общем, стараемся наших врачей материально стимулировать, чтобы они хотели жить и работать в Тульской области", – сообщил губернатор региона.В предшествующие годы были построены два современных корпуса детской клинической больницы, перинатальный и гинекологический центры. Сейчас на повестке – строительство современной больницы скорой помощи, она в стадии проектирования, сказал Миляев."До конца текущего года отремонтируем 41 объект первичного звена и введем в эксплуатацию 21 модульное здание", – отметил глава региона.Также Миляев рассказал, как в регионе стимулируют молодых врачей."У нас сегодня на целевом обучении более 1,1 тысячи студентов, платим им дополнительные деньги (от 3 до 10 тысяч рублей). Это ребята, которые потом придут работать в наши учреждения здравоохранения. Для приезжих врачей мы также стремимся создавать условия, предоставлять служебное жилье, которое через десять лет можно приватизировать. Мы даем компенсацию на аренду жилья до 20 тысяч рублей", – заявил губернатор Тульской области.
тульская область
тульская область, дмитрий миляев
Миляев рассказал о модернизации тульских объектов здравоохранения

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. С 2021 года в Тульской области отремонтировали 93 здания, установили 163 модульных фельдшерско-акушерских пункта и амбулатории в рамках региональной программы модернизации, сообщил в интервью РИА Новости глава региона Дмитрий Миляев.
"Мы обеспечиваем наших фельдшеров в ФАПах транспортом – закуплен 361 автомобиль, также компенсируем им расходы на обучение вождению. В общем, стараемся наших врачей материально стимулировать, чтобы они хотели жить и работать в Тульской области", – сообщил губернатор региона.
В предшествующие годы были построены два современных корпуса детской клинической больницы, перинатальный и гинекологический центры. Сейчас на повестке – строительство современной больницы скорой помощи, она в стадии проектирования, сказал Миляев.
"До конца текущего года отремонтируем 41 объект первичного звена и введем в эксплуатацию 21 модульное здание", – отметил глава региона.
Также Миляев рассказал, как в регионе стимулируют молодых врачей.
"У нас сегодня на целевом обучении более 1,1 тысячи студентов, платим им дополнительные деньги (от 3 до 10 тысяч рублей). Это ребята, которые потом придут работать в наши учреждения здравоохранения. Для приезжих врачей мы также стремимся создавать условия, предоставлять служебное жилье, которое через десять лет можно приватизировать. Мы даем компенсацию на аренду жилья до 20 тысяч рублей", – заявил губернатор Тульской области.
