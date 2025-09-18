https://ria.ru/20250918/milyaev-2042297641.html

Миляев: более 1,1 тыс тульских студентов-медиков проходят целевое обучение

Миляев: более 1,1 тыс тульских студентов-медиков проходят целевое обучение

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Свыше 1,1 тысячи студентов проходят целевое обучение по медицинским специальностям в Тульской области, сообщил в интервью РИА Новости губернатор региона Дмитрий Миляев.Он отметил, что студентам-целевикам платят от 3 до 10 тысяч рублей дополнительно."Это ребята, которые потом придут работать в наши учреждения здравоохранения. Для приезжих врачей мы также стремимся создавать условия, предоставлять служебное жилье, которое через десять лет можно приватизировать. Мы даем компенсацию на аренду жилья до 20 тысяч рублей", – заявил Миляев.Также губернатор региона рассказал, что в 2024 году был выполнен федеральный показатель по обеспечению персоналом учреждений здравоохранения."Это не значит, что мы на 100% укомплектовались, но, во всяком случае, закрыли бреши и пришли к оптимальному соотношению между количеством медперсонала и его нагрузкой", – подчеркнул глава региона.Помимо этого, с сентября 2024 года в области производятся ежемесячные выплаты врачам и среднему медперсоналу старше 60 лет в размере 10 и 5 тысяч рублей соответственно."Благодаря этой выплате несколько сотен врачей и медсестер вернулись с пенсии на работу. Мы понимаем, что 60 лет – это еще достаточно боевой возраст. И если люди чувствуют в себе желание и силы работать, мы стараемся их стимулировать", – подчеркнул Миляев.

