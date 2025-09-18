https://ria.ru/20250918/milyaev-2042294497.html
Миляев: обеспеченность кадрами растет в тульской системе образования
Миляев: обеспеченность кадрами растет в тульской системе образования - РИА Новости, 18.09.2025
Миляев: обеспеченность кадрами растет в тульской системе образования
Уровень кадровой обеспеченности в системе образования Тульской области за год вырос до 96%, сообщил в интервью РИА Новости губернатор региона Дмитрий Миляев. РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T08:40:00+03:00
2025-09-18T08:40:00+03:00
2025-09-18T08:40:00+03:00
тульская область
тульская область
дмитрий миляев
образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042279160_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2bfa38608d24e719fcb3786e4abd14a7.jpg
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Уровень кадровой обеспеченности в системе образования Тульской области за год вырос до 96%, сообщил в интервью РИА Новости губернатор региона Дмитрий Миляев."Некоторый дефицит остался – это воспитатели дошкольного образования, учителя математики. Тоже его закрываем. Наращиваем число целевых договоров", – заявил глава региона.Он отметил, что в 2024 году была утверждена комплексная программа "Кадровое обеспечение системы образования на 2024-2030 гг.". А с 2023 года в регионе внедрили проект "ПРОстажер", который реализуется совместно с университетом Льва Толстого."Фактически мы принимаем студентов выпускных курсов на работу в наши школы. Это дает очень неплохие плоды. Ребята пробуют свои силы, закрывают вакансии и в то же время “прикипают” к работе, практикуются и привыкают к коллективу. В этом году в школы трудоустроено 304 студента", – сказал Миляев.Губернатор также рассказал о дополнительных мерах поддержки. В регионе проводятся конкурсы с финансовым стимулированием."Так, за счет региональных доплат увеличен призовой фонд конкурса "Призвание учить" с 14,5 миллионов до 20,2 миллиона рублей. В этом году проводится новый региональный конкурс педагогического мастерства "Педагогический успех-71", в рамках которого четыре команды победителей получат вознаграждение в 6 миллионов рублей", – поделился Миляев.Также в регионе проводятся масштабные работы по ремонту учебных заведений."Многие из них были построены достаточно давно – некоторые по 60, а то и по 90 лет не знали капитального ремонта! Сегодня мы ремонтируем более 40 объектов. Движемся достаточно быстро", – сказал губернатор региона.
https://ria.ru/20250910/triatlon-2040985664.html
тульская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042279160_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_54d65ac212cf83911b301887911c24e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тульская область, дмитрий миляев, образование
Тульская область, Тульская область, Дмитрий Миляев, Образование
Миляев: обеспеченность кадрами растет в тульской системе образования
Миляев заявил о росте обеспеченности кадрами в тульских учреждениях образования
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Уровень кадровой обеспеченности в системе образования Тульской области за год вырос до 96%, сообщил в интервью РИА Новости губернатор региона Дмитрий Миляев.
"Некоторый дефицит остался – это воспитатели дошкольного образования, учителя математики. Тоже его закрываем. Наращиваем число целевых договоров", – заявил глава региона.
Он отметил, что в 2024 году была утверждена комплексная программа "Кадровое обеспечение системы образования на 2024-2030 гг.". А с 2023 года в регионе внедрили проект "ПРОстажер", который реализуется совместно с университетом Льва Толстого.
"Фактически мы принимаем студентов выпускных курсов на работу в наши школы. Это дает очень неплохие плоды. Ребята пробуют свои силы, закрывают вакансии и в то же время “прикипают” к работе, практикуются и привыкают к коллективу. В этом году в школы трудоустроено 304 студента", – сказал Миляев.
Губернатор также рассказал о дополнительных мерах поддержки. В регионе проводятся конкурсы с финансовым стимулированием.
"Так, за счет региональных доплат увеличен призовой фонд конкурса "Призвание учить" с 14,5 миллионов до 20,2 миллиона рублей. В этом году проводится новый региональный конкурс педагогического мастерства "Педагогический успех-71", в рамках которого четыре команды победителей получат вознаграждение в 6 миллионов рублей", – поделился Миляев.
Также в регионе проводятся масштабные работы по ремонту учебных заведений.
"Многие из них были построены достаточно давно – некоторые по 60, а то и по 90 лет не знали капитального ремонта! Сегодня мы ремонтируем более 40 объектов. Движемся достаточно быстро", – сказал губернатор региона.