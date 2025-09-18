https://ria.ru/20250918/milyaev-2042294497.html

Миляев: обеспеченность кадрами растет в тульской системе образования

Уровень кадровой обеспеченности в системе образования Тульской области за год вырос до 96%, сообщил в интервью РИА Новости губернатор региона Дмитрий Миляев.

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Уровень кадровой обеспеченности в системе образования Тульской области за год вырос до 96%, сообщил в интервью РИА Новости губернатор региона Дмитрий Миляев."Некоторый дефицит остался – это воспитатели дошкольного образования, учителя математики. Тоже его закрываем. Наращиваем число целевых договоров", – заявил глава региона.Он отметил, что в 2024 году была утверждена комплексная программа "Кадровое обеспечение системы образования на 2024-2030 гг.". А с 2023 года в регионе внедрили проект "ПРОстажер", который реализуется совместно с университетом Льва Толстого."Фактически мы принимаем студентов выпускных курсов на работу в наши школы. Это дает очень неплохие плоды. Ребята пробуют свои силы, закрывают вакансии и в то же время “прикипают” к работе, практикуются и привыкают к коллективу. В этом году в школы трудоустроено 304 студента", – сказал Миляев.Губернатор также рассказал о дополнительных мерах поддержки. В регионе проводятся конкурсы с финансовым стимулированием."Так, за счет региональных доплат увеличен призовой фонд конкурса "Призвание учить" с 14,5 миллионов до 20,2 миллиона рублей. В этом году проводится новый региональный конкурс педагогического мастерства "Педагогический успех-71", в рамках которого четыре команды победителей получат вознаграждение в 6 миллионов рублей", – поделился Миляев.Также в регионе проводятся масштабные работы по ремонту учебных заведений."Многие из них были построены достаточно давно – некоторые по 60, а то и по 90 лет не знали капитального ремонта! Сегодня мы ремонтируем более 40 объектов. Движемся достаточно быстро", – сказал губернатор региона.

