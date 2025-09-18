Рейтинг@Mail.ru
Миляев: на проект "Герой 71" пришло свыше 1,7 тыс заявок от тульских бойцов
Тульская область
Тульская область
 
08:00 18.09.2025
Миляев: на проект "Герой 71" пришло свыше 1,7 тыс заявок от тульских бойцов
Миляев: на проект "Герой 71" пришло свыше 1,7 тыс заявок от тульских бойцов - РИА Новости, 18.09.2025
Миляев: на проект "Герой 71" пришло свыше 1,7 тыс заявок от тульских бойцов
Более 1,7 тысячи заявок поступило на региональный проект "Герой 71" от бойцов СВО из Тульской области, сообщил в интервью РИА Новости губернатор региона Дмитрий РИА Новости, 18.09.2025
тульская область
тульская область
дмитрий миляев
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Более 1,7 тысячи заявок поступило на региональный проект "Герой 71" от бойцов СВО из Тульской области, сообщил в интервью РИА Новости губернатор региона Дмитрий Миляев.Он подчеркнул, что второй этап проекта стартовал в феврале."Мы ввели институт наставничества, когда руководители крупных предприятий, госучреждений, члены правительства практически в индивидуальном порядке сопровождают ребят. За время работы проекта “Герой 71” поступило уже более 1,7 тысячи заявок. Причем половина из них – от бойцов, которые продолжают служить в зоне СВО. Они уже думают о том, что будут делать завтра, когда с победой вернутся домой", – сказал Миляев.Губернатор региона отметил, что в рамках этой программы у бойцов есть возможность получения компенсации из регионального бюджета в размере 95% стоимости обучения, если ветераны СВО поступают на платное отделение вуза."Также даем возможность бесплатно получать второе среднее профобразование. На сегодняшний день у нас 43 бойца, которые вернулись из зоны СВО и поступили в учебные заведения. Часть – в вузы, часть – в учебные заведения среднего профессионального звена. И дополнительно к этому некоторые повышают квалификацию и проходят переподготовку тоже за счет средств регионального бюджета", – сказал глава региона.Он подчеркнул, что после прохождения стажировок ветераны СВО могут трудоустроиться в органы власти и предприятия.Также Миляев рассказал о работе службы "Социальная няня" для семей участников спецоперации."Ее сотрудники могут бесплатно посидеть с детьми, поухаживать за ними, пока мама вынуждена отлучиться. Востребованными оказались и экскурсионные поездки. Мы предоставляем автобус, питание. И люди с удовольствием ездят по красивым местам нашего региона, а также в Москву", – отметил губернатор.Миляев подчеркнул, что модули программы "Герой 71" расширяются, исходя из запросов бойцов.
тульская область
тульская область, дмитрий миляев
Тульская область, Тульская область, Дмитрий Миляев
Миляев: на проект "Герой 71" пришло свыше 1,7 тыс заявок от тульских бойцов

Дмитрий Миляев: тульские бойцы подали свыше 1,7 тыс заявок на проект "Герой 71"

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© Герой71
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев . Архивное фото
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Более 1,7 тысячи заявок поступило на региональный проект "Герой 71" от бойцов СВО из Тульской области, сообщил в интервью РИА Новости губернатор региона Дмитрий Миляев.
Он подчеркнул, что второй этап проекта стартовал в феврале.
"Мы ввели институт наставничества, когда руководители крупных предприятий, госучреждений, члены правительства практически в индивидуальном порядке сопровождают ребят. За время работы проекта “Герой 71” поступило уже более 1,7 тысячи заявок. Причем половина из них – от бойцов, которые продолжают служить в зоне СВО. Они уже думают о том, что будут делать завтра, когда с победой вернутся домой", – сказал Миляев.
Губернатор региона отметил, что в рамках этой программы у бойцов есть возможность получения компенсации из регионального бюджета в размере 95% стоимости обучения, если ветераны СВО поступают на платное отделение вуза.
"Также даем возможность бесплатно получать второе среднее профобразование. На сегодняшний день у нас 43 бойца, которые вернулись из зоны СВО и поступили в учебные заведения. Часть – в вузы, часть – в учебные заведения среднего профессионального звена. И дополнительно к этому некоторые повышают квалификацию и проходят переподготовку тоже за счет средств регионального бюджета", – сказал глава региона.
Он подчеркнул, что после прохождения стажировок ветераны СВО могут трудоустроиться в органы власти и предприятия.
Также Миляев рассказал о работе службы "Социальная няня" для семей участников спецоперации.
"Ее сотрудники могут бесплатно посидеть с детьми, поухаживать за ними, пока мама вынуждена отлучиться. Востребованными оказались и экскурсионные поездки. Мы предоставляем автобус, питание. И люди с удовольствием ездят по красивым местам нашего региона, а также в Москву", – отметил губернатор.
Миляев подчеркнул, что модули программы "Герой 71" расширяются, исходя из запросов бойцов.
Первый очный модуль проекта "Герой 71" стартовал в Тульской области
26 мая, 19:23
Первый очный модуль проекта "Герой 71" стартовал в Тульской области
26 мая, 19:23
 
Тульская областьТульская областьДмитрий Миляев
 
 
