https://ria.ru/20250918/milyaev-2042289783.html

Миляев: на проект "Герой 71" пришло свыше 1,7 тыс заявок от тульских бойцов

Миляев: на проект "Герой 71" пришло свыше 1,7 тыс заявок от тульских бойцов - РИА Новости, 18.09.2025

Миляев: на проект "Герой 71" пришло свыше 1,7 тыс заявок от тульских бойцов

Более 1,7 тысячи заявок поступило на региональный проект "Герой 71" от бойцов СВО из Тульской области, сообщил в интервью РИА Новости губернатор региона Дмитрий РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T08:00:00+03:00

2025-09-18T08:00:00+03:00

2025-09-18T08:00:00+03:00

тульская область

тульская область

дмитрий миляев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/01/1996812421_60:0:1187:634_1920x0_80_0_0_98bdc01d4d4ab70575d891291741b956.jpg

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Более 1,7 тысячи заявок поступило на региональный проект "Герой 71" от бойцов СВО из Тульской области, сообщил в интервью РИА Новости губернатор региона Дмитрий Миляев.Он подчеркнул, что второй этап проекта стартовал в феврале."Мы ввели институт наставничества, когда руководители крупных предприятий, госучреждений, члены правительства практически в индивидуальном порядке сопровождают ребят. За время работы проекта “Герой 71” поступило уже более 1,7 тысячи заявок. Причем половина из них – от бойцов, которые продолжают служить в зоне СВО. Они уже думают о том, что будут делать завтра, когда с победой вернутся домой", – сказал Миляев.Губернатор региона отметил, что в рамках этой программы у бойцов есть возможность получения компенсации из регионального бюджета в размере 95% стоимости обучения, если ветераны СВО поступают на платное отделение вуза."Также даем возможность бесплатно получать второе среднее профобразование. На сегодняшний день у нас 43 бойца, которые вернулись из зоны СВО и поступили в учебные заведения. Часть – в вузы, часть – в учебные заведения среднего профессионального звена. И дополнительно к этому некоторые повышают квалификацию и проходят переподготовку тоже за счет средств регионального бюджета", – сказал глава региона.Он подчеркнул, что после прохождения стажировок ветераны СВО могут трудоустроиться в органы власти и предприятия.Также Миляев рассказал о работе службы "Социальная няня" для семей участников спецоперации."Ее сотрудники могут бесплатно посидеть с детьми, поухаживать за ними, пока мама вынуждена отлучиться. Востребованными оказались и экскурсионные поездки. Мы предоставляем автобус, питание. И люди с удовольствием ездят по красивым местам нашего региона, а также в Москву", – отметил губернатор.Миляев подчеркнул, что модули программы "Герой 71" расширяются, исходя из запросов бойцов.

https://ria.ru/20250526/geroy-2019193871.html

тульская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тульская область, дмитрий миляев