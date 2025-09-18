https://ria.ru/20250918/milyaev-2042288217.html

Миляев: отгрузка товаров химотрасли из Тульской области выросла на 44%

Миляев: отгрузка товаров химотрасли из Тульской области выросла на 44% - РИА Новости, 18.09.2025

Миляев: отгрузка товаров химотрасли из Тульской области выросла на 44%

Объем отгруженной продукции в химической отрасли Тульской области вырос на 44% за первое полугодие, он составил 153,5 миллиарда рублей, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T07:40:00+03:00

2025-09-18T07:40:00+03:00

2025-09-18T07:40:00+03:00

тульская область

тульская область

дмитрий миляев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983457245_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3be1a050f9787d92f0961c3e6eaf7101.jpg

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Объем отгруженной продукции в химической отрасли Тульской области вырос на 44% за первое полугодие, он составил 153,5 миллиарда рублей, сообщил в интервью РИА Новости губернатор региона Дмитрий Миляев.Она отметил, что индекс промышленного производства за шесть месяцев достиг 107,9%. Отрасль занимает второе место по объемам отгруженной продукции после оборонно-промышленного комплекса.Миляев рассказал о работе экспортного центра Тульской области. Он отметил, что продукция местных компаний поставляется в Индию, Китай и ряд других стран."Приходится находить иные каналы сбыта, и пока наши предприятия с этим справляются, хотя, конечно, это нелегко", – отметил губернатор региона.Устойчивый рост показывают и заводы, занимающиеся гражданским машиностроением, подчеркнул Миляев."Индекс промышленного производства составил 115,2%, а объем отгруженной продукции вырос на 21%", – сказал глава региона.В особой экономической зоне "Узловая" продолжают развивать химическую и металлургическую отрасли. Миляев отметил, что там есть и предприятия в сфере переработки сельскохозяйственной продукции."Также работают компании, которые занимаются созданием оборудования для нефтегазовой отрасли, необходимого для обеспечения технологического лидерства и независимости нашей страны", – рассказал губернатор Тульской области.

https://ria.ru/20250819/proekty-2036394614.html

тульская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тульская область, дмитрий миляев