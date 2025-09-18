Миляев: отгрузка товаров химотрасли из Тульской области выросла на 44%

https://ria.ru/20250918/milyaev-2042288217.html
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Объем отгруженной продукции в химической отрасли Тульской области вырос на 44% за первое полугодие, он составил 153,5 миллиарда рублей, сообщил в интервью РИА Новости губернатор региона Дмитрий Миляев.Она отметил, что индекс промышленного производства за шесть месяцев достиг 107,9%. Отрасль занимает второе место по объемам отгруженной продукции после оборонно-промышленного комплекса.Миляев рассказал о работе экспортного центра Тульской области. Он отметил, что продукция местных компаний поставляется в Индию, Китай и ряд других стран."Приходится находить иные каналы сбыта, и пока наши предприятия с этим справляются, хотя, конечно, это нелегко", – отметил губернатор региона.Устойчивый рост показывают и заводы, занимающиеся гражданским машиностроением, подчеркнул Миляев."Индекс промышленного производства составил 115,2%, а объем отгруженной продукции вырос на 21%", – сказал глава региона.В особой экономической зоне "Узловая" продолжают развивать химическую и металлургическую отрасли. Миляев отметил, что там есть и предприятия в сфере переработки сельскохозяйственной продукции."Также работают компании, которые занимаются созданием оборудования для нефтегазовой отрасли, необходимого для обеспечения технологического лидерства и независимости нашей страны", – рассказал губернатор Тульской области.
