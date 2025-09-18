Рейтинг@Mail.ru
Миляев: отгрузка товаров химотрасли из Тульской области выросла на 44%
Тульская область
 
07:40 18.09.2025
Миляев: отгрузка товаров химотрасли из Тульской области выросла на 44%
Миляев: отгрузка товаров химотрасли из Тульской области выросла на 44%
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Объем отгруженной продукции в химической отрасли Тульской области вырос на 44% за первое полугодие, он составил 153,5 миллиарда рублей, сообщил в интервью РИА Новости губернатор региона Дмитрий Миляев.Она отметил, что индекс промышленного производства за шесть месяцев достиг 107,9%. Отрасль занимает второе место по объемам отгруженной продукции после оборонно-промышленного комплекса.Миляев рассказал о работе экспортного центра Тульской области. Он отметил, что продукция местных компаний поставляется в Индию, Китай и ряд других стран."Приходится находить иные каналы сбыта, и пока наши предприятия с этим справляются, хотя, конечно, это нелегко", – отметил губернатор региона.Устойчивый рост показывают и заводы, занимающиеся гражданским машиностроением, подчеркнул Миляев."Индекс промышленного производства составил 115,2%, а объем отгруженной продукции вырос на 21%", – сказал глава региона.В особой экономической зоне "Узловая" продолжают развивать химическую и металлургическую отрасли. Миляев отметил, что там есть и предприятия в сфере переработки сельскохозяйственной продукции."Также работают компании, которые занимаются созданием оборудования для нефтегазовой отрасли, необходимого для обеспечения технологического лидерства и независимости нашей страны", – рассказал губернатор Тульской области.
тульская область, дмитрий миляев
Миляев: отгрузка товаров химотрасли из Тульской области выросла на 44%

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Объем отгруженной продукции в химической отрасли Тульской области вырос на 44% за первое полугодие, он составил 153,5 миллиарда рублей, сообщил в интервью РИА Новости губернатор региона Дмитрий Миляев.
Она отметил, что индекс промышленного производства за шесть месяцев достиг 107,9%. Отрасль занимает второе место по объемам отгруженной продукции после оборонно-промышленного комплекса.
Миляев рассказал о работе экспортного центра Тульской области. Он отметил, что продукция местных компаний поставляется в Индию, Китай и ряд других стран.
"Приходится находить иные каналы сбыта, и пока наши предприятия с этим справляются, хотя, конечно, это нелегко", – отметил губернатор региона.
Устойчивый рост показывают и заводы, занимающиеся гражданским машиностроением, подчеркнул Миляев.
"Индекс промышленного производства составил 115,2%, а объем отгруженной продукции вырос на 21%", – сказал глава региона.
В особой экономической зоне "Узловая" продолжают развивать химическую и металлургическую отрасли. Миляев отметил, что там есть и предприятия в сфере переработки сельскохозяйственной продукции.
"Также работают компании, которые занимаются созданием оборудования для нефтегазовой отрасли, необходимого для обеспечения технологического лидерства и независимости нашей страны", – рассказал губернатор Тульской области.
Миляев и Хуснуллин обсудили в Москве реализацию инфраструктурных проектов
19 августа, 21:37
Миляев и Хуснуллин обсудили в Москве реализацию инфраструктурных проектов
19 августа, 21:37
 
Тульская областьТульская областьДмитрий Миляев
 
 
