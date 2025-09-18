Рейтинг@Mail.ru
Миляев: более 200 семей тульских бойцов СВО обеспечили жильем с 2023 года
Тульская область
Тульская область
 
07:20 18.09.2025
Миляев: более 200 семей тульских бойцов СВО обеспечили жильем с 2023 года
Миляев: более 200 семей тульских бойцов СВО обеспечили жильем с 2023 года - РИА Новости, 18.09.2025
Миляев: более 200 семей тульских бойцов СВО обеспечили жильем с 2023 года
Свыше 200 семей бойцов специальной военной операции из Тульской области были обеспечены жильем с 2023 года, сообщил в интервью РИА Новости губернатор региона... РИА Новости, 18.09.2025
тульская область
Миляев: более 200 семей тульских бойцов СВО обеспечили жильем с 2023 года

Дмитрий Миляев: свыше 200 семей тульских бойцов обеспечили жильем с 2023 года

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Свыше 200 семей бойцов специальной военной операции из Тульской области были обеспечены жильем с 2023 года, сообщил в интервью РИА Новости губернатор региона Дмитрий Миляев.
Он отметил, что в области действует более 70 мер поддержки участников СВО и их семей.
"Одна из самых серьезных мер – это решение жилищных вопросов. С 2023 года более 200 семей наших бойцов обеспечили нормальным жильем. Что я имею в виду? Есть люди, нуждающиеся в улучшении жилищных условий и стоящие на учете в муниципалитетах. Очередь достаточно длинная, движется медленно. И часть ребят, которые участвуют в СВО, как раз в этой очереди состояли. Им были выданы жилищные сертификаты на приобретение жилья", – заявил глава региона.
Он подчеркнул, что некоторые из бойцов со своими семьями проживали в домах, находившихся в аварийном состоянии.
"Поэтому мы в первоочередном порядке им выдали сертификаты на приобретение жилья. Причем, если брать расселение из аварийного фонда вообще, то жилье предоставляется “метр в метр”. Но когда мы выдавали сертификаты нашим парням, то делали расчет исходя из социальной нормы, по количеству членов семьи, чтобы они не оказались в стесненных условиях", – сказал Миляев.
Также он рассказал о региональной программе "Молодая семья участника СВО". Миляев подчеркнул, что на улучшение жилищных условий бойцов было потрачено около 1 миллиарда рублей.
Дмитрий Миляев и глава Федерации дзюдо Соловейчик обсудили развитие спорта
11 сентября, 09:51
Дмитрий Миляев и глава Федерации дзюдо Соловейчик обсудили развитие спорта
11 сентября, 09:51
 
Тульская область
Дмитрий Миляев
СВО
 
 
