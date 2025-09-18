https://ria.ru/20250918/milyaev-2042281585.html
Миляев: более 200 семей тульских бойцов СВО обеспечили жильем с 2023 года
Миляев: более 200 семей тульских бойцов СВО обеспечили жильем с 2023 года - РИА Новости, 18.09.2025
Миляев: более 200 семей тульских бойцов СВО обеспечили жильем с 2023 года
Свыше 200 семей бойцов специальной военной операции из Тульской области были обеспечены жильем с 2023 года, сообщил в интервью РИА Новости губернатор региона... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T07:20:00+03:00
2025-09-18T07:20:00+03:00
2025-09-18T07:20:00+03:00
тульская область
тульская область
дмитрий миляев
сво
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0f/1966390037_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f6ea501ddb40e576c97ad39ca554663c.jpg
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Свыше 200 семей бойцов специальной военной операции из Тульской области были обеспечены жильем с 2023 года, сообщил в интервью РИА Новости губернатор региона Дмитрий Миляев.Он отметил, что в области действует более 70 мер поддержки участников СВО и их семей."Одна из самых серьезных мер – это решение жилищных вопросов. С 2023 года более 200 семей наших бойцов обеспечили нормальным жильем. Что я имею в виду? Есть люди, нуждающиеся в улучшении жилищных условий и стоящие на учете в муниципалитетах. Очередь достаточно длинная, движется медленно. И часть ребят, которые участвуют в СВО, как раз в этой очереди состояли. Им были выданы жилищные сертификаты на приобретение жилья", – заявил глава региона.Он подчеркнул, что некоторые из бойцов со своими семьями проживали в домах, находившихся в аварийном состоянии."Поэтому мы в первоочередном порядке им выдали сертификаты на приобретение жилья. Причем, если брать расселение из аварийного фонда вообще, то жилье предоставляется “метр в метр”. Но когда мы выдавали сертификаты нашим парням, то делали расчет исходя из социальной нормы, по количеству членов семьи, чтобы они не оказались в стесненных условиях", – сказал Миляев.Также он рассказал о региональной программе "Молодая семья участника СВО". Миляев подчеркнул, что на улучшение жилищных условий бойцов было потрачено около 1 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20250911/vstrecha-2041118419.html
тульская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0f/1966390037_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_38e20ef70f9647fb557e4e55e319629c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тульская область, дмитрий миляев, сво
Тульская область, Тульская область, Дмитрий Миляев, СВО
Миляев: более 200 семей тульских бойцов СВО обеспечили жильем с 2023 года
Дмитрий Миляев: свыше 200 семей тульских бойцов обеспечили жильем с 2023 года
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Свыше 200 семей бойцов специальной военной операции из Тульской области были обеспечены жильем с 2023 года, сообщил в интервью РИА Новости губернатор региона Дмитрий Миляев.
Он отметил, что в области действует более 70 мер поддержки участников СВО и их семей.
"Одна из самых серьезных мер – это решение жилищных вопросов. С 2023 года более 200 семей наших бойцов обеспечили нормальным жильем. Что я имею в виду? Есть люди, нуждающиеся в улучшении жилищных условий и стоящие на учете в муниципалитетах. Очередь достаточно длинная, движется медленно. И часть ребят, которые участвуют в СВО, как раз в этой очереди состояли. Им были выданы жилищные сертификаты на приобретение жилья", – заявил глава региона.
Он подчеркнул, что некоторые из бойцов со своими семьями проживали в домах, находившихся в аварийном состоянии.
"Поэтому мы в первоочередном порядке им выдали сертификаты на приобретение жилья. Причем, если брать расселение из аварийного фонда вообще, то жилье предоставляется “метр в метр”. Но когда мы выдавали сертификаты нашим парням, то делали расчет исходя из социальной нормы, по количеству членов семьи, чтобы они не оказались в стесненных условиях", – сказал Миляев.
Также он рассказал о региональной программе "Молодая семья участника СВО". Миляев подчеркнул, что на улучшение жилищных условий бойцов было потрачено около 1 миллиарда рублей.