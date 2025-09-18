https://ria.ru/20250918/milyaev-2042281585.html

Миляев: более 200 семей тульских бойцов СВО обеспечили жильем с 2023 года

Миляев: более 200 семей тульских бойцов СВО обеспечили жильем с 2023 года

2025-09-18

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Свыше 200 семей бойцов специальной военной операции из Тульской области были обеспечены жильем с 2023 года, сообщил в интервью РИА Новости губернатор региона Дмитрий Миляев.Он отметил, что в области действует более 70 мер поддержки участников СВО и их семей."Одна из самых серьезных мер – это решение жилищных вопросов. С 2023 года более 200 семей наших бойцов обеспечили нормальным жильем. Что я имею в виду? Есть люди, нуждающиеся в улучшении жилищных условий и стоящие на учете в муниципалитетах. Очередь достаточно длинная, движется медленно. И часть ребят, которые участвуют в СВО, как раз в этой очереди состояли. Им были выданы жилищные сертификаты на приобретение жилья", – заявил глава региона.Он подчеркнул, что некоторые из бойцов со своими семьями проживали в домах, находившихся в аварийном состоянии."Поэтому мы в первоочередном порядке им выдали сертификаты на приобретение жилья. Причем, если брать расселение из аварийного фонда вообще, то жилье предоставляется “метр в метр”. Но когда мы выдавали сертификаты нашим парням, то делали расчет исходя из социальной нормы, по количеству членов семьи, чтобы они не оказались в стесненных условиях", – сказал Миляев.Также он рассказал о региональной программе "Молодая семья участника СВО". Миляев подчеркнул, что на улучшение жилищных условий бойцов было потрачено около 1 миллиарда рублей.

