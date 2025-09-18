https://ria.ru/20250918/milyaev-2042279997.html
Миляев: объем отгрузки продукции тульских промпредприятий вырос на 123%
Миляев: объем отгрузки продукции тульских промпредприятий вырос на 123% - РИА Новости, 18.09.2025
Миляев: объем отгрузки продукции тульских промпредприятий вырос на 123%
Объем отгруженной продукции промышленного производства в Тульской области за первое полугодие составил почти 980,5 миллиарда рублей, рост составил 123%, сообщил РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T07:00:00+03:00
2025-09-18T07:00:00+03:00
2025-09-18T07:00:00+03:00
тульская область
тульская область
дмитрий миляев
твой бизнес – новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042279160_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2bfa38608d24e719fcb3786e4abd14a7.jpg
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Объем отгруженной продукции промышленного производства в Тульской области за первое полугодие составил почти 980,5 миллиарда рублей, рост составил 123%, сообщил в интервью РИА Новости губернатор региона Дмитрий Миляев.Он добавил, что индекс промпроизводства составил 108,6%."Такие результаты обусловлены прежде всего увеличением объема государственного оборонзаказа (на ключевых предприятиях – с 2,5 до 6 раз). Реализуются инвестпроекты и проекты по импортозамещению, а наши высокотехнологичные производства продолжают пользоваться мерами поддержки – как федеральными, так и региональными", – сказал губернатор.Так, подчеркнул Миляев, в рамках регионального Фонда развития промышленности действуют льготные займы, в том числе с федеральным участием с диапазоном финансирования от 5 миллионов до 2 миллиардов рублей и процентной ставкой от 3% до 9% годовых. Также он заметил, что неплохо зарекомендовал себя преференциальный режим, который действует в особой экономической зоне "Узловая".Губернатор также рассказал, что 48% валового регионального продукта приходится на промышленную отрасль. Также Миляев подчеркнул, что локомотивом экономического роста является оборонно-промышленный комплекс."В этой сфере сосредоточено большое количество людей, это треть всей промышленности региона. Мы помогаем с укомплектованием наших предприятий кадрами. У нас по этому вопросу работает целая правительственная структура. И это дает свои плоды", – сказал губернатор региона.
тульская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042279160_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_54d65ac212cf83911b301887911c24e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тульская область, дмитрий миляев, твой бизнес – новости
Тульская область, Тульская область, Дмитрий Миляев, Твой бизнес – новости
Миляев: объем отгрузки продукции тульских промпредприятий вырос на 123%
Дмитрий Миляев: объем отгрузки продукции тульских предприятий увеличился на 123%
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Объем отгруженной продукции промышленного производства в Тульской области за первое полугодие составил почти 980,5 миллиарда рублей, рост составил 123%, сообщил в интервью РИА Новости губернатор региона Дмитрий Миляев.
Он добавил, что индекс промпроизводства составил 108,6%.
"Такие результаты обусловлены прежде всего увеличением объема государственного оборонзаказа (на ключевых предприятиях – с 2,5 до 6 раз). Реализуются инвестпроекты и проекты по импортозамещению, а наши высокотехнологичные производства продолжают пользоваться мерами поддержки – как федеральными, так и региональными", – сказал губернатор.
Так, подчеркнул Миляев, в рамках регионального Фонда развития промышленности действуют льготные займы, в том числе с федеральным участием с диапазоном финансирования от 5 миллионов до 2 миллиардов рублей и процентной ставкой от 3% до 9% годовых. Также он заметил, что неплохо зарекомендовал себя преференциальный режим, который действует в особой экономической зоне "Узловая".
Губернатор также рассказал, что 48% валового регионального продукта приходится на промышленную отрасль. Также Миляев подчеркнул, что локомотивом экономического роста является оборонно-промышленный комплекс.
"В этой сфере сосредоточено большое количество людей, это треть всей промышленности региона. Мы помогаем с укомплектованием наших предприятий кадрами. У нас по этому вопросу работает целая правительственная структура. И это дает свои плоды", – сказал губернатор региона.