Миляев: объем отгрузки продукции тульских промпредприятий вырос на 123%

Объем отгруженной продукции промышленного производства в Тульской области за первое полугодие составил почти 980,5 миллиарда рублей, рост составил 123%, сообщил РИА Новости, 18.09.2025

тульская область

тульская область

дмитрий миляев

твой бизнес – новости

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Объем отгруженной продукции промышленного производства в Тульской области за первое полугодие составил почти 980,5 миллиарда рублей, рост составил 123%, сообщил в интервью РИА Новости губернатор региона Дмитрий Миляев.Он добавил, что индекс промпроизводства составил 108,6%."Такие результаты обусловлены прежде всего увеличением объема государственного оборонзаказа (на ключевых предприятиях – с 2,5 до 6 раз). Реализуются инвестпроекты и проекты по импортозамещению, а наши высокотехнологичные производства продолжают пользоваться мерами поддержки – как федеральными, так и региональными", – сказал губернатор.Так, подчеркнул Миляев, в рамках регионального Фонда развития промышленности действуют льготные займы, в том числе с федеральным участием с диапазоном финансирования от 5 миллионов до 2 миллиардов рублей и процентной ставкой от 3% до 9% годовых. Также он заметил, что неплохо зарекомендовал себя преференциальный режим, который действует в особой экономической зоне "Узловая".Губернатор также рассказал, что 48% валового регионального продукта приходится на промышленную отрасль. Также Миляев подчеркнул, что локомотивом экономического роста является оборонно-промышленный комплекс."В этой сфере сосредоточено большое количество людей, это треть всей промышленности региона. Мы помогаем с укомплектованием наших предприятий кадрами. У нас по этому вопросу работает целая правительственная структура. И это дает свои плоды", – сказал губернатор региона.

