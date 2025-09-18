https://ria.ru/20250918/miansarova-2042685783.html

Первая звезда Интервидения: как Тамара Миансарова определила целую эпоху

Первая звезда Интервидения: как Тамара Миансарова определила целую эпоху - РИА Новости, 18.09.2025

Первая звезда Интервидения: как Тамара Миансарова определила целую эпоху

"Топ-топ, топает малыш" — и миллионы советских граждан улыбались, узнавая знакомую мелодию. Как только звучало "Жил-да-был черный кот за углом" — подпевали все,

интервидение – 2025

тамара миансарова

иосиф кобзон

культура

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости, Лев Северинов. "Топ-топ, топает малыш" — и миллионы советских граждан улыбались, узнавая знакомую мелодию. Как только звучало "Жил-да-был черный кот за углом" — подпевали все, от малышей до бабушек. Певица с удивительно теплым голосом и безупречной техникой была одним из первых советских исполнителей, покоривших международные конкурсы, и подарила стране десятки песен, ставших классикой. О творческом пути Тамары Миансаровой — в материале РИА Новости.Музыка с пеленокВ Зиновьевске (ныне Кировоград) 5 марта 1931-го в семье артистов родилась девочка, которой суждено было стать одним из самых узнаваемых голосов советской эстрады. Отец Григорий Ремнев служил артистом Одесского музыкального театра. Мать Анастасия Алексеева была певицей в Минском оперном театре.Родители с раннего детства брали маленькую Тамару на репетиции самодеятельного хора. Девочка буквально росла под роялем — мать шила ей специальный тюфячок, на котором малышка засыпала под звуки музыки на рассвете, когда заканчивались репетиции.Дебют уже в четырехлетнем возрасте — на сцене Кировоградского дома культуры крошечная артистка продемонстрировала сразу три таланта: пение, танец и художественное чтение. На следующий день в местной газете появилась первая рецензия на ее выступление.Война как урок на всю жизньВ начале 1940-х семья переехала в Минск, где мать получила работу на белорусском радио. Война застала их врасплох. После освобождения Минска мать арестовали по обвинению в сотрудничестве с немцами и сослали на Урал. "Маму увозили, а я бежала в глубокой темной ночи за удаляющейся машиной и кричала: "Мама, мамочка моя!" — писала позже артистка в своей книге.Детские переживания навсегда определили отношение Тамары Григорьевны к жизни и творчеству. "Война была кошмарным, порой стоящим жизни уроком, но этот урок был усвоен нашим поколением", — вспоминала она. Именно этот опыт позволил ей так проникновенно исполнить "Солнечный круг" — глазами ребенка, пережившего страшное.Гений широкого профиляКогда мать вернулась из ссылки, Тамара поступила в музыкальную школу, а в 1951 году отправилась покорять Москву. В Московской консерватории она училась на фортепианном факультете.Миансарова самозабвенно играла Бетховена, Баха, Листа, Шопена. Параллельно подрабатывала на студиях звукозаписи, аккомпанируя известным певцам. Но уже со второго курса стала факультативно заниматься вокалом у профессора Доры Борисовны Белявской — легендарного педагога, воспитавшего не одно поколение советских певцов.Выбор, определивший судьбуПосле окончания консерватории в 1957 году по распределению Тамара попала концертмейстером в ГИТИС. Работа не приносила удовлетворения, и через три месяца она решилась на смелый шаг — ушла в эстраду.В 1958 году она участвовала во Всесоюзном конкурсе артистов эстрады. Номер был необычным — исполнение вальса Штрауса под собственный аккомпанемент на рояле. Жюри покорили и исполнительское мастерство, и лирическое сопрано певицы. Третья премия конкурса стала путевкой в большую эстраду."На конкурс я пришла как музыкант, а уходила уже певицей", — вспоминала Миансарова.Первая международная победаПоворотным стал 1963 год. На Международном фестивале песни в Сопоте, который был предшественником Интервидения, Тамара Григорьевна должна была исполнить серьезную композицию, но настояла на своем выборе — детской песенке "Солнечный круг".Песня родилась из стихотворения четырехлетнего Кости Баранникова, которому объяснили значение слова "всегда". Музыку написал Аркадий Островский, стихи доработал Лев Ошанин.В исполнении Тамары Григорьевны простая детская песенка превратилась в потрясающую вокальную новеллу. Сдержанная, мужественная интонация в куплетах сменялась чистым, звенящим припевом. А слова "пусть всегда будет мама" звучали как самое сокровенное детское признание.Успех был ошеломляющим. Миансарова стала первой советской исполнительницей, получившей главный приз международного конкурса. В польской прессе ее называли "соловьем", на парфюмерной фабрике выпустили духи "Тамара". Композицию перевели на десятки языков, она звучала по всему миру.Покорение ЕвропыВ 1966 году на фестивале "Дружба" певица продемонстрировала поистине уникальные способности. Конкурс проходил в шести странах — СССР, ГДР, Венгрии, Польше, Чехословакии и Болгарии. Участники должны были петь на государственном языке каждой страны.Тамара Григорьевна тщательно изучала фонетику, слушала записи, чтобы правильно передать интонации и произношение. Она завоевала четыре первые премии, опередив даже Иосифа Кобзона.Хиты на все временаРепертуар артистки поражал разнообразием — более 140 песен, от героических баллад до детских композиций. "Черный кот" стал одним из первых твистов на советской эстраде и был переведен на чешский, польский и немецкий языки. Шуточная "Рыжик", нежная "Давай никогда не ссориться", знаменитое "Топ-топ, топает малыш" — каждая песня становилась маленьким спектаклем.Особый дар Миансаровой заключался в умении превращать песню в законченную новеллу. Интонационные нюансы, пластика, мимика — все служило раскрытию образа. Как отмечали критики, она обладала "исполнительской мудростью", заставляющей тщательно отбирать каждый жест и позу.Педагог и наставникС 1988-го Тамара Григорьевна преподавала вокал в ГИТИСе, передавая богатый опыт молодому поколению. Среди ее учеников — Алика Смехова, Лариса Гордъера, актриса Лада Марис. В 2012-м вышла книга воспоминаний "И в жизни, и на сцене".В 1996-м Миансарову удостоили звания народной артистки России. В 2005-м на московской Площади звезд эстрады установили именную звезду певицы — признание ее выдающегося вклада в отечественную культуру.Тамара Григорьевна ушла из жизни 12 июля 2017-го, оставив неизгладимый след в истории советской и российской эстрады. Ее песни продолжают звучать, даря радость новым поколениям слушателей и напоминая о времени, когда музыка объединяла сердца.Конкурс "Интервидение-2025" пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса.

