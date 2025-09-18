https://ria.ru/20250918/memorandum-2042812690.html
Москва и Минск договорились о расширении сотрудничества в различных сферах
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин и председатель минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев подписали меморандум о взаимопонимании в области цифровизации городского управления и приняли решение углубить сотрудничество в различных сферах экономики и городского хозяйства, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. Дни Минска проходят в Москве с 18 по 21 сентября, их целью является укрепление гуманитарных и культурных связей между городами, на Тверской площади развернута выставка-ярмарка белорусских товаров. "Мэр Москвы Сергей Собянин провел встречу с председателем минского городского исполнительного комитета Владимиром Кухаревым, который находится с визитом в российской столице в связи с проведением Дней Минска в Москве. По итогам встречи главы двух столиц подписали меморандум о взаимопонимании в области цифровизации городского управления", - говорится в сообщении. Также стороны приняли решение о расширении взаимовыгодного сотрудничества Москвы и Минска в различных сферах экономики, социального развития и городского хозяйства, включая промышленность, транспорт, ЖКХ, образование, здравоохранение, туризм, занятость населения и охрану окружающей среды. "Правительство Москвы и минский горисполком продолжат оказывать содействие в установлении прямых связей между хозяйствующими субъектами двух городов. Будет расширен обмен опытом между московскими и минскими специалистами по широкому спектру вопросов", - добавляется в сообщении.
