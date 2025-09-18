Рейтинг@Mail.ru
Москва и Минск договорились о расширении сотрудничества в различных сферах - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Парламентское собрание СГ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
18:26 18.09.2025
https://ria.ru/20250918/memorandum-2042812690.html
Москва и Минск договорились о расширении сотрудничества в различных сферах
Москва и Минск договорились о расширении сотрудничества в различных сферах - РИА Новости, 18.09.2025
Москва и Минск договорились о расширении сотрудничества в различных сферах
Мэр Москвы Сергей Собянин и председатель минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев подписали меморандум о взаимопонимании в области... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T18:26:00+03:00
2025-09-18T18:26:00+03:00
парламентское собрание союза беларуси и россии
москва
минск
россия
белоруссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102228/29/1022282971_0:283:2400:1633_1920x0_80_0_0_538ff797ae0c18889f0fbc3e01a2bad3.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин и председатель минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев подписали меморандум о взаимопонимании в области цифровизации городского управления и приняли решение углубить сотрудничество в различных сферах экономики и городского хозяйства, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. Дни Минска проходят в Москве с 18 по 21 сентября, их целью является укрепление гуманитарных и культурных связей между городами, на Тверской площади развернута выставка-ярмарка белорусских товаров. "Мэр Москвы Сергей Собянин провел встречу с председателем минского городского исполнительного комитета Владимиром Кухаревым, который находится с визитом в российской столице в связи с проведением Дней Минска в Москве. По итогам встречи главы двух столиц подписали меморандум о взаимопонимании в области цифровизации городского управления", - говорится в сообщении. Также стороны приняли решение о расширении взаимовыгодного сотрудничества Москвы и Минска в различных сферах экономики, социального развития и городского хозяйства, включая промышленность, транспорт, ЖКХ, образование, здравоохранение, туризм, занятость населения и охрану окружающей среды. "Правительство Москвы и минский горисполком продолжат оказывать содействие в установлении прямых связей между хозяйствующими субъектами двух городов. Будет расширен обмен опытом между московскими и минскими специалистами по широкому спектру вопросов", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20250916/dogovor-2042186976.html
москва
минск
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102228/29/1022282971_124:0:2400:1707_1920x0_80_0_0_2f67c66aad32c34a23a2ec7d7ec89041.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, минск, россия, белоруссия
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Москва, Минск, Россия, Белоруссия
Москва и Минск договорились о расширении сотрудничества в различных сферах

Москва и Минск подписали меморандум о взаимопонимании в области цифровизации

© Fotolia / FotolEdhar Деловое рукопожатие
Деловое рукопожатие - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© Fotolia / FotolEdhar
Деловое рукопожатие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин и председатель минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев подписали меморандум о взаимопонимании в области цифровизации городского управления и приняли решение углубить сотрудничество в различных сферах экономики и городского хозяйства, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
Дни Минска проходят в Москве с 18 по 21 сентября, их целью является укрепление гуманитарных и культурных связей между городами, на Тверской площади развернута выставка-ярмарка белорусских товаров.
"Мэр Москвы Сергей Собянин провел встречу с председателем минского городского исполнительного комитета Владимиром Кухаревым, который находится с визитом в российской столице в связи с проведением Дней Минска в Москве. По итогам встречи главы двух столиц подписали меморандум о взаимопонимании в области цифровизации городского управления", - говорится в сообщении.
Также стороны приняли решение о расширении взаимовыгодного сотрудничества Москвы и Минска в различных сферах экономики, социального развития и городского хозяйства, включая промышленность, транспорт, ЖКХ, образование, здравоохранение, туризм, занятость населения и охрану окружающей среды.
"Правительство Москвы и минский горисполком продолжат оказывать содействие в установлении прямых связей между хозяйствующими субъектами двух городов. Будет расширен обмен опытом между московскими и минскими специалистами по широкому спектру вопросов", - добавляется в сообщении.
Государственные флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
В Белоруссии одобрили поправки в договор с Россией о равных правах граждан
16 сентября, 11:52
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииМоскваМинскРоссияБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала