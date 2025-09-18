Рейтинг@Mail.ru
В Иркутской области медведь напугал детей, шедших в школу - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:13 18.09.2025
https://ria.ru/20250918/medved-2042698654.html
В Иркутской области медведь напугал детей, шедших в школу
В Иркутской области медведь напугал детей, шедших в школу - РИА Новости, 18.09.2025
В Иркутской области медведь напугал детей, шедших в школу
Медведь напугал шедших в школу детей, выйдя им навстречу в Усть-Илимске Иркутской области, хищника ликвидировали, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T14:13:00+03:00
2025-09-18T14:13:00+03:00
происшествия
усть-илимск
иркутская область
братский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153176/14/1531761452_0:287:1921:1367_1920x0_80_0_0_0da772dfdf7c2ca5ff7ea033e60f8ef9.jpg
ИРКУТСК, 18 сен - РИА Новости. Медведь напугал шедших в школу детей, выйдя им навстречу в Усть-Илимске Иркутской области, хищника ликвидировали, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ГУМВД региона. "Утром в четверг в Усть-Илимске медведь напугал детей, которые шли в школу, преградив им дорогу. Дети успели убежать, издали заметив хищника. Медведь ликвидирован сотрудниками полиции", - сообщил собеседник агентства. Он отметил, что медведи все чаще стали выходить к людям на севере Приангарья. Звери выходят в города, поселки и садоводческие товарищества практически каждый день. В среду в Братском районе зафиксированы два факта выхода диких животных к людям. В деревне Куватка пенсионерка, услышав лай собаки, вышла во двор и увидела, как зверь залез в огород. Женщина вместе с родственниками спугнула медведя, который убежал в лес. В поселке Прибрежный местные жители видели хищника недалеко от свалки. По данным полиции, 13-14 сентября и в понедельник зарегистрировано пять фактов выхода медведей к населенным пунктам в Братском и Усть-Илимском районах. В поселке Кежемский на домашнем подворье медведь задрал трех гусей, а в поселке Невон, после того, как там побывал медведь, пропала собака. В Усть-Илимске местная жительница видела взрослого медведя на улице Верхней, а 14 сентября зверь был замечен рядом с трамвайными путями.
https://ria.ru/20250909/medved-2040738176.html
усть-илимск
иркутская область
братский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153176/14/1531761452_0:0:1823:1367_1920x0_80_0_0_9b70e6192851bd25ec0980de2026d790.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, усть-илимск, иркутская область, братский район
Происшествия, Усть-Илимск, Иркутская область, Братский район
В Иркутской области медведь напугал детей, шедших в школу

В Иркутской области ликвидировали медведя, вышедшего навстречу школьникам

© Pixabay / skeezeБурый медведь
Бурый медведь - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© Pixabay / skeeze
Бурый медведь. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ИРКУТСК, 18 сен - РИА Новости. Медведь напугал шедших в школу детей, выйдя им навстречу в Усть-Илимске Иркутской области, хищника ликвидировали, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ГУМВД региона.
"Утром в четверг в Усть-Илимске медведь напугал детей, которые шли в школу, преградив им дорогу. Дети успели убежать, издали заметив хищника. Медведь ликвидирован сотрудниками полиции", - сообщил собеседник агентства.
Он отметил, что медведи все чаще стали выходить к людям на севере Приангарья. Звери выходят в города, поселки и садоводческие товарищества практически каждый день. В среду в Братском районе зафиксированы два факта выхода диких животных к людям. В деревне Куватка пенсионерка, услышав лай собаки, вышла во двор и увидела, как зверь залез в огород. Женщина вместе с родственниками спугнула медведя, который убежал в лес. В поселке Прибрежный местные жители видели хищника недалеко от свалки.
По данным полиции, 13-14 сентября и в понедельник зарегистрировано пять фактов выхода медведей к населенным пунктам в Братском и Усть-Илимском районах. В поселке Кежемский на домашнем подворье медведь задрал трех гусей, а в поселке Невон, после того, как там побывал медведь, пропала собака. В Усть-Илимске местная жительница видела взрослого медведя на улице Верхней, а 14 сентября зверь был замечен рядом с трамвайными путями.
Последствия нападения медведя на мурманскую пасеку - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Медведь разгромил мурманскую пасеку
9 сентября, 17:16
 
ПроисшествияУсть-ИлимскИркутская областьБратский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала