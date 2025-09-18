В Иркутской области медведь напугал детей, шедших в школу
В Иркутской области ликвидировали медведя, вышедшего навстречу школьникам
Бурый медведь. Архивное фото
ИРКУТСК, 18 сен - РИА Новости. Медведь напугал шедших в школу детей, выйдя им навстречу в Усть-Илимске Иркутской области, хищника ликвидировали, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ГУМВД региона.
"Утром в четверг в Усть-Илимске медведь напугал детей, которые шли в школу, преградив им дорогу. Дети успели убежать, издали заметив хищника. Медведь ликвидирован сотрудниками полиции", - сообщил собеседник агентства.
Он отметил, что медведи все чаще стали выходить к людям на севере Приангарья. Звери выходят в города, поселки и садоводческие товарищества практически каждый день. В среду в Братском районе зафиксированы два факта выхода диких животных к людям. В деревне Куватка пенсионерка, услышав лай собаки, вышла во двор и увидела, как зверь залез в огород. Женщина вместе с родственниками спугнула медведя, который убежал в лес. В поселке Прибрежный местные жители видели хищника недалеко от свалки.
По данным полиции, 13-14 сентября и в понедельник зарегистрировано пять фактов выхода медведей к населенным пунктам в Братском и Усть-Илимском районах. В поселке Кежемский на домашнем подворье медведь задрал трех гусей, а в поселке Невон, после того, как там побывал медведь, пропала собака. В Усть-Илимске местная жительница видела взрослого медведя на улице Верхней, а 14 сентября зверь был замечен рядом с трамвайными путями.
