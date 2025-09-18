https://ria.ru/20250918/medved-2042698654.html

В Иркутской области медведь напугал детей, шедших в школу

В Иркутской области медведь напугал детей, шедших в школу - РИА Новости, 18.09.2025

В Иркутской области медведь напугал детей, шедших в школу

Медведь напугал шедших в школу детей, выйдя им навстречу в Усть-Илимске Иркутской области, хищника ликвидировали, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T14:13:00+03:00

2025-09-18T14:13:00+03:00

2025-09-18T14:13:00+03:00

происшествия

усть-илимск

иркутская область

братский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153176/14/1531761452_0:287:1921:1367_1920x0_80_0_0_0da772dfdf7c2ca5ff7ea033e60f8ef9.jpg

ИРКУТСК, 18 сен - РИА Новости. Медведь напугал шедших в школу детей, выйдя им навстречу в Усть-Илимске Иркутской области, хищника ликвидировали, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ГУМВД региона. "Утром в четверг в Усть-Илимске медведь напугал детей, которые шли в школу, преградив им дорогу. Дети успели убежать, издали заметив хищника. Медведь ликвидирован сотрудниками полиции", - сообщил собеседник агентства. Он отметил, что медведи все чаще стали выходить к людям на севере Приангарья. Звери выходят в города, поселки и садоводческие товарищества практически каждый день. В среду в Братском районе зафиксированы два факта выхода диких животных к людям. В деревне Куватка пенсионерка, услышав лай собаки, вышла во двор и увидела, как зверь залез в огород. Женщина вместе с родственниками спугнула медведя, который убежал в лес. В поселке Прибрежный местные жители видели хищника недалеко от свалки. По данным полиции, 13-14 сентября и в понедельник зарегистрировано пять фактов выхода медведей к населенным пунктам в Братском и Усть-Илимском районах. В поселке Кежемский на домашнем подворье медведь задрал трех гусей, а в поселке Невон, после того, как там побывал медведь, пропала собака. В Усть-Илимске местная жительница видела взрослого медведя на улице Верхней, а 14 сентября зверь был замечен рядом с трамвайными путями.

https://ria.ru/20250909/medved-2040738176.html

усть-илимск

иркутская область

братский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, усть-илимск, иркутская область, братский район