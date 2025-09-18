Жители ярославского Брейтово положительно оценили маршруты здоровья

https://ria.ru/20250918/marshruty-2042763017.html

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Жители Брейтовского округа Ярославской области положительно оценили маршруты здоровья в Угличскую ЦРБ и областную больницу, сообщил врио главы Брейтовского округа Александр Кощеев. По данным пресс-службы правительства Ярославской области, в Брейтовском округе состоялась встреча и.о. министра здравоохранения Ярославской области Марии Можейко с представителями администрации и депутатского корпуса, общественниками и коллективом местной больницы. Мария Можейко на встрече рассказала, что в результате объединения Брейтовская, Некоузская и Мышкинская больницы присоединились к Угличской и стали одним юридическим лицом. При этом, как отметила министр, продолжили работу все медицинские службы каждого из этих учреждений. Все врачи и медсестры трудятся на своих местах, и вся плановая помощь осуществляется в полном объеме. Поликлиники и стационар продолжат функционировать и дальше. Изменилась только система управления больницами: она теперь централизована на уровне закупок, бухгалтерии и вспомогательных служб, подчеркнула Можейко. "Вместе с этим жители Некоузского, Брейтовского и Мышкинского округов получили доступ к профильным специалистам, которые работают на современном оборудовании в специализированных центрах. Одним из таких межрегиональных центров является Углич, где максимально сконцентрированы высокотехнологичное оборудование и профессиональные кадры", - сообщила Можейко. Чтобы обеспечить равные возможности в получении качественной и своевременной медицинской помощи, уже организованы регулярные рейсы для пациентов из Некоуза, Мышкина и Брейтова в Угличскую ЦРБ на транспорте больницы. Маршрут здоровья также организован в областную больницу. "По отзывам жителей нашего округа, они довольны организацией таких поездок. Люди проходят необходимые диагностические исследования и получают консультации узких специалистов. Такая форма работы очень удобна и комфортна для пациентов, поскольку значительно упрощает процесс получения медицинской помощи", – рассказал врио главы Брейтовского округа Александр Кощеев. Кощеев подчеркнул, что руководство медучреждений на связи с руководством округа. "Мы видим, что руководство ярославского здравоохранения внимательно следит за ситуацией и открыто к диалогу с населением. Рассчитываем, что в тесном сотрудничестве мы сможем выстроить все рабочие процессы с учетом мнения и интересов жителей Брейтовского округа", - отметил на встрече председатель муниципального совета Брейтовского округа Иван Муранов. Депутат муниципального совета Брейтовского округа Екатерина Смирнова отметила, что к диалогу готовы и медики. "Вопросов у жителей немало, и важно, что руководство Угличской ЦРБ в рамках регулярных встреч отвечает на них подробно и компетентно. Судя по принимаемым решениям, нас слышат, наше мнение учитывается. Будем продолжать совместную работу", - сказала Смирнова.

