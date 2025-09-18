Рейтинг@Mail.ru
Жители ярославского Брейтово положительно оценили маршруты здоровья
Ярославская область
Ярославская область
 
17:00 18.09.2025
https://ria.ru/20250918/marshruty-2042763017.html
Жители ярославского Брейтово положительно оценили маршруты здоровья
Жители ярославского Брейтово положительно оценили маршруты здоровья - РИА Новости, 18.09.2025
Жители ярославского Брейтово положительно оценили маршруты здоровья
Жители Брейтовского округа Ярославской области положительно оценили маршруты здоровья в Угличскую ЦРБ и областную больницу, сообщил врио главы Брейтовского... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T17:00:00+03:00
2025-09-18T17:00:00+03:00
ярославская область
ярославская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042761905_0:240:2560:1680_1920x0_80_0_0_bb95e21fb15ae7ebc138464b1548039e.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Жители Брейтовского округа Ярославской области положительно оценили маршруты здоровья в Угличскую ЦРБ и областную больницу, сообщил врио главы Брейтовского округа Александр Кощеев. По данным пресс-службы правительства Ярославской области, в Брейтовском округе состоялась встреча и.о. министра здравоохранения Ярославской области Марии Можейко с представителями администрации и депутатского корпуса, общественниками и коллективом местной больницы. Мария Можейко на встрече рассказала, что в результате объединения Брейтовская, Некоузская и Мышкинская больницы присоединились к Угличской и стали одним юридическим лицом. При этом, как отметила министр, продолжили работу все медицинские службы каждого из этих учреждений. Все врачи и медсестры трудятся на своих местах, и вся плановая помощь осуществляется в полном объеме. Поликлиники и стационар продолжат функционировать и дальше. Изменилась только система управления больницами: она теперь централизована на уровне закупок, бухгалтерии и вспомогательных служб, подчеркнула Можейко. "Вместе с этим жители Некоузского, Брейтовского и Мышкинского округов получили доступ к профильным специалистам, которые работают на современном оборудовании в специализированных центрах. Одним из таких межрегиональных центров является Углич, где максимально сконцентрированы высокотехнологичное оборудование и профессиональные кадры", - сообщила Можейко. Чтобы обеспечить равные возможности в получении качественной и своевременной медицинской помощи, уже организованы регулярные рейсы для пациентов из Некоуза, Мышкина и Брейтова в Угличскую ЦРБ на транспорте больницы. Маршрут здоровья также организован в областную больницу. "По отзывам жителей нашего округа, они довольны организацией таких поездок. Люди проходят необходимые диагностические исследования и получают консультации узких специалистов. Такая форма работы очень удобна и комфортна для пациентов, поскольку значительно упрощает процесс получения медицинской помощи", – рассказал врио главы Брейтовского округа Александр Кощеев. Кощеев подчеркнул, что руководство медучреждений на связи с руководством округа. "Мы видим, что руководство ярославского здравоохранения внимательно следит за ситуацией и открыто к диалогу с населением. Рассчитываем, что в тесном сотрудничестве мы сможем выстроить все рабочие процессы с учетом мнения и интересов жителей Брейтовского округа", - отметил на встрече председатель муниципального совета Брейтовского округа Иван Муранов. Депутат муниципального совета Брейтовского округа Екатерина Смирнова отметила, что к диалогу готовы и медики. "Вопросов у жителей немало, и важно, что руководство Угличской ЦРБ в рамках регулярных встреч отвечает на них подробно и компетентно. Судя по принимаемым решениям, нас слышат, наше мнение учитывается. Будем продолжать совместную работу", - сказала Смирнова.
ярославская область
Ярославская область, Ярославская область
Жители ярославского Брейтово положительно оценили маршруты здоровья

Жители Брейтовского округа положительно оценили маршруты здоровья

Встреча и.о. министра здравоохранения Ярославской области Марии Можейко с представителями администрации и депутатского корпуса, общественниками и коллективом местной больницы
Встреча и.о. министра здравоохранения Ярославской области Марии Можейко с представителями администрации и депутатского корпуса, общественниками и коллективом местной больницы - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© Фото : Министерство здравоохранения Ярославской области/ВКонтакте
Встреча и.о. министра здравоохранения Ярославской области Марии Можейко с представителями администрации и депутатского корпуса, общественниками и коллективом местной больницы
ЯРОСЛАВЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Жители Брейтовского округа Ярославской области положительно оценили маршруты здоровья в Угличскую ЦРБ и областную больницу, сообщил врио главы Брейтовского округа Александр Кощеев.
По данным пресс-службы правительства Ярославской области, в Брейтовском округе состоялась встреча и.о. министра здравоохранения Ярославской области Марии Можейко с представителями администрации и депутатского корпуса, общественниками и коллективом местной больницы.
Мария Можейко на встрече рассказала, что в результате объединения Брейтовская, Некоузская и Мышкинская больницы присоединились к Угличской и стали одним юридическим лицом. При этом, как отметила министр, продолжили работу все медицинские службы каждого из этих учреждений. Все врачи и медсестры трудятся на своих местах, и вся плановая помощь осуществляется в полном объеме. Поликлиники и стационар продолжат функционировать и дальше. Изменилась только система управления больницами: она теперь централизована на уровне закупок, бухгалтерии и вспомогательных служб, подчеркнула Можейко.
"Вместе с этим жители Некоузского, Брейтовского и Мышкинского округов получили доступ к профильным специалистам, которые работают на современном оборудовании в специализированных центрах. Одним из таких межрегиональных центров является Углич, где максимально сконцентрированы высокотехнологичное оборудование и профессиональные кадры", - сообщила Можейко.
Чтобы обеспечить равные возможности в получении качественной и своевременной медицинской помощи, уже организованы регулярные рейсы для пациентов из Некоуза, Мышкина и Брейтова в Угличскую ЦРБ на транспорте больницы. Маршрут здоровья также организован в областную больницу.
"По отзывам жителей нашего округа, они довольны организацией таких поездок. Люди проходят необходимые диагностические исследования и получают консультации узких специалистов. Такая форма работы очень удобна и комфортна для пациентов, поскольку значительно упрощает процесс получения медицинской помощи", – рассказал врио главы Брейтовского округа Александр Кощеев.
Кощеев подчеркнул, что руководство медучреждений на связи с руководством округа.
"Мы видим, что руководство ярославского здравоохранения внимательно следит за ситуацией и открыто к диалогу с населением. Рассчитываем, что в тесном сотрудничестве мы сможем выстроить все рабочие процессы с учетом мнения и интересов жителей Брейтовского округа", - отметил на встрече председатель муниципального совета Брейтовского округа Иван Муранов.
Депутат муниципального совета Брейтовского округа Екатерина Смирнова отметила, что к диалогу готовы и медики. "Вопросов у жителей немало, и важно, что руководство Угличской ЦРБ в рамках регулярных встреч отвечает на них подробно и компетентно. Судя по принимаемым решениям, нас слышат, наше мнение учитывается. Будем продолжать совместную работу", - сказала Смирнова.
