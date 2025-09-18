https://ria.ru/20250918/marafon-2042827424.html

Призовой фонд 12-го Московского Марафона составит 10,74 млн рублей

Призовой фонд 12-го Московского Марафона составит 10,74 млн рублей

Призовой фонд 12-го Московского Марафона составит 10,74 млн рублей

Призовой фонд одного из крупнейших забегов России 12-го Московского Марафона, который проходит при поддержке Правительства Москвы и столичного Департамента... РИА Новости, 18.09.2025

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Призовой фонд одного из крупнейших забегов России 12-го Московского Марафона, который проходит при поддержке Правительства Москвы и столичного Департамента спорта, составит 10,74 млн рублей. Как и в 2024 году, марафон будет проходить в два дня: в субботу, 20 сентября, состоится забег на 10 км, а на следующий день на старт выйдут участники марафона, а также корпоративной и студенческой эстафет. В абсолютном зачете на дистанции 42,2 км победителями и призерами станут по десять сильнейших мужчин и женщин. Кроме того, пройдет награждение и в национальном зачете: призы ждут трех мужчин и трех женщин, финишировавших первыми среди российских спортсменов. Суммарный призовой фонд Московского марафона в сравнении с прошлым годом вырос с 6,3 млн рублей до 10,74 млн рублей, включая бонусные выплаты. Такой уровень призовых выплат стал возможен, в том числе благодаря партнерам забега и меценатам. Бороться за призовые места на обеих дистанциях будут около 100 профессиональных спортсменов, 26 из которых представляют Индию, Кению, Китай, Кыргызстан, Марокко, Беларусь, Эфиопию и Южную Африку. Многие из этих спортсменов уже принимали участие в забегах серии Бегового сообщества, а некоторые из них — занимали призовые места. Также по традиции марафон будет предварять Детский забег, который пройдет 20 сентября. На старт выйдут спортсмены в возрасте от 4 до 13 лет, которые пробегут дистанции 400 метров или 800 метров в зависимости от возрастной категории. Все участники получат медали, а для первых трех мальчиков и девочек в каждой возрастной группе будет организована церемония награждения. "С каждым годом Московский Марафон становится все масштабнее и значимее. В этом году на обе дистанции зарегистрировалось рекордное количество участников, и весь город буквально живет в предвкушении. Спасибо Департаменту спорта города Москвы и Правительству Москвы за поддержку - именно благодаря им у нас есть возможность развивать событие такого уровня. Для многих Московский Марафон — это не просто забег. Это результат долгих месяцев подготовки, мечта, к которой они шли шаг за шагом. Каждый, кто в эти выходные выйдет на старт, уже станет примером для других. Ведь марафон — это про смелость мечтать, верить в свои силы и вдохновлять других на собственные победы", - заявил директор Московского марафона и сооснователь Бегового сообщества Дмитрий Тарасов. Маршрут 12-го Московского марафона претерпит изменения. Старт обеих дистанций на Лужнецкой набережной, а финиш - на улице Лужники. Трассы снова пройдут по центральным улицам и набережным столицы мимо главных достопримечательностей, включая Большой театр, собор Василия Блаженного, сталинские высотки, Политехнический музей, памятник Петру I. В 2025 году участники забега увидят их с другого ракурса. Новые трассы сертифицированы Ассоциацией международных марафонов и пробегов (AIMS) и соответствуют стандартам World Athletics, а их технические характеристики позволяют ратифицировать национальные рекорды. В этом году более 1800 человек пробегут Московский Марафон третий марафон из серии Лиги марафонов БРИКС, что почти в пять раз больше, чем в 2024 году. Они получат отдельные награды.

