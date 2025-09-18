https://ria.ru/20250918/malkina-2042839707.html
Малкина: Чемпионат высоких технологий – это бюро профессий будущего
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Чемпионат высоких технологий – это опытно-конструкторское бюро профессий будущего, заявила проректор Института развития профессионального образования – федерального оператора чемпионата Надежда Малкина. В Великом Новгороде стартовал финал Чемпионата высоких технологий. Участниками чемпионата станут более 15 тысяч человек из России и дружественных государств, в том числе конкурсанты, эксперты-наставники и участники деловой программы. "На соревновательных площадках в Великом Новгороде финалисты проектируют новые вещества и материалы, управляют подводными дронами, создают "цифровых двойников" пациентов и выполняют другие задачи, которые еще вчера казались чем-то из области фантастики. Чемпионат не просто позволяет синхронизировать обучение в колледжах с запросом предприятий, он работает на опережение, помогает готовить кадры для самых перспективных направлений. В этом году соревнования посвящены актуальнейшим темам: национальной безопасности и технологиям двойного назначения", - сказала Малкина, ее слова приводит пресс-служба института. Соревновательная программа организована по 15 инновационным компетенциям, объединенным по пяти блокам: "Технологии беспилотных систем", "Производство и инженерные технологии", "Технологии медицины", "Сельское хозяйство и аграрные технологии" и "Информационные и коммуникационные технологии". Мероприятия деловой программы финала Чемпионата высоких технологий будут организованы в рамках трех треков: "Технологическое лидерство и суверенитет", "Время героев", "Программы интеграции". Финал чемпионата также включает серию профориентационных мероприятий для школьников. Соревнования организованы Минпросвещения России в рамках федерального проекта "Профессионалитет" национального проекта "Молодежь и дети".
