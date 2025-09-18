Спикер нижегородского парламента рассказал о налоговых поправках для села

https://ria.ru/20250918/lyulin-2042821576.html

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 сен — РИА Новости. Госдума поддержала предложенный нижегородцами законопроект, который позволит жителям деревень снимать и класть наличные деньги на счет через кассы в сельских магазинах, сообщил председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин. Нижегородские парламентарии разработали документ, который позволит жителям деревень не ездить до райцентра, чтобы снять тысячу рублей в банкомате, а получить деньги на кассе магазина у местного предпринимателя. Для этого необходимо было внести поправки в Налоговый кодекс, добавив к сельским поселениям, где ИП могут оказывать финансовые услуги, муниципальные и городские округа, в которые зачастую включены деревни и села. "Проект федерального закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс РФ", разработанный нашим Заксобранием, принят на заседании Госдумы. Благодаря чему жители деревень будут иметь возможность снимать и зачислять наличные деньги на свой счет через кассу сельских магазинов", - написал Люлин в своем Telegram-канале. Он отметил, что право оказывать такие финансовые услуги малый бизнес получил еще в 2024 году. Для этого предприниматель должен работать по патентной системе налогообложения, а магазин – располагаться на территории сельского поселения. Однако на практике норма не работала, потому что не распространялась на муниципальные и городские округа. "Устранив это недоразумение, мы избавили селян от поисков банкоматов. Теперь финансовые услуги стали доступны даже там, где нет отделений банков, а это серьезно облегчит жизнь десяткам тысяч жителей села по всей России", - подчеркнул спикер нижегородского парламента.

