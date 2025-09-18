Рейтинг@Mail.ru
Спикер нижегородского парламента рассказал о налоговых поправках для села - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Нижегородская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Нижегородская область
 
19:00 18.09.2025
https://ria.ru/20250918/lyulin-2042821576.html
Спикер нижегородского парламента рассказал о налоговых поправках для села
Спикер нижегородского парламента рассказал о налоговых поправках для села - РИА Новости, 18.09.2025
Спикер нижегородского парламента рассказал о налоговых поправках для села
Госдума поддержала предложенный нижегородцами законопроект, который позволит жителям деревень снимать и класть наличные деньги на счет через кассы в сельских... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T19:00:00+03:00
2025-09-18T19:00:00+03:00
нижегородская область
нижегородская область
евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023967653_0:33:1280:753_1920x0_80_0_0_d261eaddb62275b7dfbef411094f63c4.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 сен — РИА Новости. Госдума поддержала предложенный нижегородцами законопроект, который позволит жителям деревень снимать и класть наличные деньги на счет через кассы в сельских магазинах, сообщил председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин. Нижегородские парламентарии разработали документ, который позволит жителям деревень не ездить до райцентра, чтобы снять тысячу рублей в банкомате, а получить деньги на кассе магазина у местного предпринимателя. Для этого необходимо было внести поправки в Налоговый кодекс, добавив к сельским поселениям, где ИП могут оказывать финансовые услуги, муниципальные и городские округа, в которые зачастую включены деревни и села. "Проект федерального закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс РФ", разработанный нашим Заксобранием, принят на заседании Госдумы. Благодаря чему жители деревень будут иметь возможность снимать и зачислять наличные деньги на свой счет через кассу сельских магазинов", - написал Люлин в своем Telegram-канале. Он отметил, что право оказывать такие финансовые услуги малый бизнес получил еще в 2024 году. Для этого предприниматель должен работать по патентной системе налогообложения, а магазин – располагаться на территории сельского поселения. Однако на практике норма не работала, потому что не распространялась на муниципальные и городские округа. "Устранив это недоразумение, мы избавили селян от поисков банкоматов. Теперь финансовые услуги стали доступны даже там, где нет отделений банков, а это серьезно облегчит жизнь десяткам тысяч жителей села по всей России", - подчеркнул спикер нижегородского парламента.
https://ria.ru/20250917/lyulin-2042439280.html
нижегородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023967653_59:0:1196:853_1920x0_80_0_0_0ed8628b5562ec0c37cba34c5aa00caf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нижегородская область, евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)
Нижегородская область, Нижегородская область, Евгений Люлин (председатель регионального Парламента (законодательное собрание Нижегородской области)
Спикер нижегородского парламента рассказал о налоговых поправках для села

Спикер нижегородского парламента Люлин рассказал о налоговых поправках для села

© Фото : предоставлено пресс-службой законодательного собрания Нижегородской областиСпикер нижегородского парламента Евгений Люлин
Спикер нижегородского парламента Евгений Люлин - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой законодательного собрания Нижегородской области
Спикер нижегородского парламента Евгений Люлин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 сен — РИА Новости. Госдума поддержала предложенный нижегородцами законопроект, который позволит жителям деревень снимать и класть наличные деньги на счет через кассы в сельских магазинах, сообщил председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.
Нижегородские парламентарии разработали документ, который позволит жителям деревень не ездить до райцентра, чтобы снять тысячу рублей в банкомате, а получить деньги на кассе магазина у местного предпринимателя. Для этого необходимо было внести поправки в Налоговый кодекс, добавив к сельским поселениям, где ИП могут оказывать финансовые услуги, муниципальные и городские округа, в которые зачастую включены деревни и села.
"Проект федерального закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс РФ", разработанный нашим Заксобранием, принят на заседании Госдумы. Благодаря чему жители деревень будут иметь возможность снимать и зачислять наличные деньги на свой счет через кассу сельских магазинов", - написал Люлин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что право оказывать такие финансовые услуги малый бизнес получил еще в 2024 году. Для этого предприниматель должен работать по патентной системе налогообложения, а магазин – располагаться на территории сельского поселения. Однако на практике норма не работала, потому что не распространялась на муниципальные и городские округа.
"Устранив это недоразумение, мы избавили селян от поисков банкоматов. Теперь финансовые услуги стали доступны даже там, где нет отделений банков, а это серьезно облегчит жизнь десяткам тысяч жителей села по всей России", - подчеркнул спикер нижегородского парламента.
Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин вручил ключи от нового девятиместного автомобиля Соболь многодетной семье Сусловых из Дзержинска - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Спикер нижегородского парламента Люлин вручил автомобиль многодетной семье
17 сентября, 12:26
 
Нижегородская областьНижегородская областьЕвгений Люлин (председатель регионального Парламента (законодательное собрание Нижегородской области)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала