https://ria.ru/20250918/liksutov-2042729618.html

Ликсутов: столичная ОЭЗ стала первой в рейтинге устойчивого развития

Ликсутов: столичная ОЭЗ стала первой в рейтинге устойчивого развития - РИА Новости, 18.09.2025

Ликсутов: столичная ОЭЗ стала первой в рейтинге устойчивого развития

Особая экономическая зона "Технополис Москва" заняла первое место в Рейтинге устойчивого развития ОЭЗ России, его итоги были подведены на Международном форуме... РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T16:36:00+03:00

2025-09-18T16:36:00+03:00

2025-09-18T16:36:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

поддержка бизнеса

москва

максим ликсутов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042728825_0:512:2730:2048_1920x0_80_0_0_52cd1ca1ee2cf8c7eb677e8efe0a8f8a.jpg

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Особая экономическая зона "Технополис Москва" заняла первое место в Рейтинге устойчивого развития ОЭЗ России, его итоги были подведены на Международном форуме особых экономических зон, заявил заместитель столичного градоначальника по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.Рейтинг ESG подготовила Ассоциация кластеров, технопарков и особых экономических зон России при поддержке федерального министерства экономического развития. Специалисты оценили управляющие компании ОЭЗ по критериям внедрения принципов устойчивого развития: прозрачности управления бизнесом, соцстандартов и экологических инициатив.Ликсутов назвал ОЭЗ "Технополис Москва" драйвером столичной высокотехнологичной промышленности."Мы уделяем особое внимание улучшению экологии и совершенствованию практик устойчивого развития. В столичной особой экономической зоне создаем новые высокооплачиваемые рабочие места, внедряем энергосберегающие технологии, а также развиваем социальную и рекреационную инфраструктуру. Лидерство в рейтинге устойчивого развития ОЭЗ России отражает успешность и эффективность мер Правительства Москвы по развитию промышленного производства, человеческого капитала и экологии", – подчеркнул заместитель столичного градоначальника, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.Отмечается, что особая экономическая зона совершенствует на предприятиях практики устойчивого развития. Так, компании, которые расположили производство на территории ОЭЗ "Технополис Москва", внедряют принципы повторного использования отходов и их утилизации, наращивают производительность труда и улучшают процессы потребления ресурсов. На площадках создали пространства, чтобы можно было собирать отходы, а после – сдавать их на переработку.Помимо этого, столичная особая экономическая зона стала амбассадором стандарта общественного капитала бизнеса – соглашение представители ОЭЗ подписали с АНО "Общественный капитал". В рамках этого сотрудничества пройдут ряд мероприятий, которые помогут в интеграции принципов социальной ответственности в бизнес-практики компаний-резидентов ОЭЗ.Ранее Ликсутов рассказал, что предприятия, расположившие производство в особой экономической зоне "Технополис Москва", за время работы в ней создали более 27,4 тысячи новых рабочих мест.

https://ria.ru/20250909/liksutov-2040599830.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

поддержка бизнеса , москва, максим ликсутов