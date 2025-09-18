https://ria.ru/20250918/lavrov-2042757946.html

Лавров оценил возможность новых санкций против России

Лавров оценил возможность новых санкций против России - РИА Новости, 18.09.2025

Лавров оценил возможность новых санкций против России

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не видит проблем в возможном введении новых санкций против России. РИА Новости, 18.09.2025

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не видит проблем в возможном введении новых санкций против России. "Не вижу каких-то проблем с тем, что против России могут быть применены санкции. Огромное, рекордное количество санкций на тот исторический период было введено при президенте Дональде Трампе во время его первой каденции. Мы стали делать выводы из ситуации, когда Запад обложил нас этими санкциями", - заявил министр в интервью программе "Большая игра" на "Первом канале". "Потом, уже во времена Джо Байдена санкции заменили любую дипломатическую работу, когда никто не пытался искать никаких компромиссов, когда говорили - не лезьте в управление любой частью Земного шара, мол, мы, Запад, везде как правили, так и будем править. Это проявляется не только в отношении Украины, но и всех наших соседей. Запад активничает, не считаясь с нашими интересами в целом в ряде случаев", - подчеркнул он. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести серьезные санкции против РФ, когда все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое, а также перестанут покупать российскую нефть.

