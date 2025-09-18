Рейтинг@Mail.ru
Лавров рассказал о позиции США по референдумам в Крыму, ДНР и ЛНР - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:34 18.09.2025
https://ria.ru/20250918/lavrov-2042752509.html
Лавров рассказал о позиции США по референдумам в Крыму, ДНР и ЛНР
Лавров рассказал о позиции США по референдумам в Крыму, ДНР и ЛНР - РИА Новости, 18.09.2025
Лавров рассказал о позиции США по референдумам в Крыму, ДНР и ЛНР
В администрации президента США Дональда Трампа понимают, что референдумы в Крыму и других регионах игнорировать нельзя, и их результаты надо будет учитывать в... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T16:34:00+03:00
2025-09-18T16:34:00+03:00
в мире
республика крым
россия
украина
дональд трамп
сергей лавров
нато
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593470659_0:21:3072:1749_1920x0_80_0_0_2782f87ae53759f3ee4a14a6227ae0fc.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. В администрации президента США Дональда Трампа понимают, что референдумы в Крыму и других регионах игнорировать нельзя, и их результаты надо будет учитывать в любой договоренности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Я сказал, что в позиции администрации Трампа есть понимание проблем, связанных с НАТО, и они это публично сказали. И есть понимание того, что референдумы, состоявшиеся в Крыму и на других территориях, проигнорировать нельзя. И в любой договоренности надо обязательно результаты этих референдумов учитывать" , - сказал министр в интервью программе "Большая игра" на "Первом канале". "Как конкретно? Сразу, поэтапно – это другое дело. Они признали суть наших подходов и работают на этой основе", - добавил министр. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после государственного переворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав РФ. Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают киевский режим в этом вопросе. Со своей стороны, российские власти неоднократно повторяли, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как уточнял Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав РФ.
https://ria.ru/20250427/gosduma-2013684366.html
https://ria.ru/20250322/krym-2006641967.html
республика крым
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593470659_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_96d879bbbf1f44c5a04098f9dd13163d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, республика крым, россия, украина, дональд трамп, сергей лавров, нато, оон
В мире, Республика Крым, Россия, Украина, Дональд Трамп, Сергей Лавров, НАТО, ООН
Лавров рассказал о позиции США по референдумам в Крыму, ДНР и ЛНР

Лавров: США понимают необходимость учета итогов референдумов в Крыму, ДНР, ЛНР

© РИА Новости / МИД РФМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости / МИД РФ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. В администрации президента США Дональда Трампа понимают, что референдумы в Крыму и других регионах игнорировать нельзя, и их результаты надо будет учитывать в любой договоренности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Я сказал, что в позиции администрации Трампа есть понимание проблем, связанных с НАТО, и они это публично сказали. И есть понимание того, что референдумы, состоявшиеся в Крыму и на других территориях, проигнорировать нельзя. И в любой договоренности надо обязательно результаты этих референдумов учитывать" , - сказал министр в интервью программе "Большая игра" на "Первом канале".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
В Госдуме оценили позицию Трампа по Крыму
27 апреля, 14:14
"Как конкретно? Сразу, поэтапно – это другое дело. Они признали суть наших подходов и работают на этой основе", - добавил министр.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после государственного переворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав РФ. Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают киевский режим в этом вопросе. Со своей стороны, российские власти неоднократно повторяли, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как уточнял Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав РФ.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
В Крыму призвали Трампа шире взглянуть на Россию
22 марта, 11:03
 
В миреРеспублика КрымРоссияУкраинаДональд ТрампСергей ЛавровНАТОООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала