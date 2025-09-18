https://ria.ru/20250918/lavrov-2042752509.html

Лавров рассказал о позиции США по референдумам в Крыму, ДНР и ЛНР

Лавров рассказал о позиции США по референдумам в Крыму, ДНР и ЛНР

в мире

республика крым

россия

украина

дональд трамп

сергей лавров

нато

оон

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. В администрации президента США Дональда Трампа понимают, что референдумы в Крыму и других регионах игнорировать нельзя, и их результаты надо будет учитывать в любой договоренности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Я сказал, что в позиции администрации Трампа есть понимание проблем, связанных с НАТО, и они это публично сказали. И есть понимание того, что референдумы, состоявшиеся в Крыму и на других территориях, проигнорировать нельзя. И в любой договоренности надо обязательно результаты этих референдумов учитывать" , - сказал министр в интервью программе "Большая игра" на "Первом канале". "Как конкретно? Сразу, поэтапно – это другое дело. Они признали суть наших подходов и работают на этой основе", - добавил министр. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после государственного переворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав РФ. Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают киевский режим в этом вопросе. Со своей стороны, российские власти неоднократно повторяли, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как уточнял Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав РФ.

