Европа хочет продолжать конфликт на Украине, заявил Лавров
ИРКУТСК, 18 сен - РИА Новости. Обсуждение Европой гарантий безопасности Украине без российского участия значит, что европейцы хотят формулировать гарантии в поддержку продолжения войны против России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Европа сейчас вот обвиняет (президента России Владимира) Путина в том, что он отказывается от диалога, и параллельно сконцентрировалась на выработке гарантий безопасности Украины, обсуждаемых без Российской Федерации, а если ты обсуждаешь что-то, касающееся безопасности одного воюющего государства без другого воюющего государства, значит, ты хочешь эти гарантии безопасности сформулировать в поддержку продолжения войны против соседа", - сказал министр в интервью программе "Большая игра" на "Первом канале".
в мире, россия, украина, европа, сергей лавров
