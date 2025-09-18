https://ria.ru/20250918/lavrov-2042750558.html

Европа хочет продолжать конфликт на Украине, заявил Лавров

Европа хочет продолжать конфликт на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 18.09.2025

Европа хочет продолжать конфликт на Украине, заявил Лавров

Обсуждение Европой гарантий безопасности Украине без российского участия значит, что европейцы хотят формулировать гарантии в поддержку продолжения войны против РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T16:29:00+03:00

2025-09-18T16:29:00+03:00

2025-09-18T16:29:00+03:00

в мире

россия

украина

европа

сергей лавров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768443216_0:0:2913:1639_1920x0_80_0_0_2cde13a53b8363dab587fc8487c49953.jpg

ИРКУТСК, 18 сен - РИА Новости. Обсуждение Европой гарантий безопасности Украине без российского участия значит, что европейцы хотят формулировать гарантии в поддержку продолжения войны против России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Европа сейчас вот обвиняет (президента России Владимира) Путина в том, что он отказывается от диалога, и параллельно сконцентрировалась на выработке гарантий безопасности Украины, обсуждаемых без Российской Федерации, а если ты обсуждаешь что-то, касающееся безопасности одного воюющего государства без другого воюющего государства, значит, ты хочешь эти гарантии безопасности сформулировать в поддержку продолжения войны против соседа", - сказал министр в интервью программе "Большая игра" на "Первом канале".

https://ria.ru/20250918/zaharova-2042714693.html

россия

украина

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, европа, сергей лавров