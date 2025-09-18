https://ria.ru/20250918/lavrov-2042742633.html
Лавров прокомментировал идею встречи Путина и Зеленского
Лавров прокомментировал идею встречи Путина и Зеленского - РИА Новости, 18.09.2025
Лавров прокомментировал идею встречи Путина и Зеленского
Хорошо подготовленная встреча по Украине, готовность к которой выразил президент РФ Владимир Путин, требует получения ответа на обсужденные на лидерском саммите
ИРКУТСК, 18 сен - РИА Новости. Хорошо подготовленная встреча по Украине, готовность к которой выразил президент РФ Владимир Путин, требует получения ответа на обсужденные на лидерском саммите на Аляске подходы, а идея встречи с Владимиром Зеленским и перемирия без предварительных условий рассчитана на исполнение им очередного "циркового номера", рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров. "Зеленский заставляет всех еще затрагивать тему переговоров: перемирие - и сразу встреча, без предварительных условий. Расчет только на то, чтобы очередной цирковой номер сыграть, показать, как Зеленский мужественный, в камуфляже, с бородой начинает учить жизни президента Путина. Ему важно на сцене просверкать. Мы на это пойти не можем. Президент сказал, что готов встречаться, но это должно быть хорошо подготовлено. Мы должны получить реакцию на те предложения, которые мы продвигали, и на те подходы, которые в Анкоридже обсуждались", - сказал министр в интервью программе "Большая игра" на "Первом канале".
Лавров прокомментировал идею встречи Путина и Зеленского
