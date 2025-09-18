Рейтинг@Mail.ru
Лавров прокомментировал идею встречи Путина и Зеленского
Специальная военная операция на Украине
 
18.09.2025
Лавров прокомментировал идею встречи Путина и Зеленского
Лавров прокомментировал идею встречи Путина и Зеленского - РИА Новости, 18.09.2025
Лавров прокомментировал идею встречи Путина и Зеленского
Хорошо подготовленная встреча по Украине, готовность к которой выразил президент РФ Владимир Путин, требует получения ответа на обсужденные на лидерском саммите РИА Новости, 18.09.2025
специальная военная операция на украине
россия
украина
аляска
владимир зеленский
владимир путин
сергей лавров
встреча путина и трампа на аляске
ИРКУТСК, 18 сен - РИА Новости. Хорошо подготовленная встреча по Украине, готовность к которой выразил президент РФ Владимир Путин, требует получения ответа на обсужденные на лидерском саммите на Аляске подходы, а идея встречи с Владимиром Зеленским и перемирия без предварительных условий рассчитана на исполнение им очередного "циркового номера", рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров. "Зеленский заставляет всех еще затрагивать тему переговоров: перемирие - и сразу встреча, без предварительных условий. Расчет только на то, чтобы очередной цирковой номер сыграть, показать, как Зеленский мужественный, в камуфляже, с бородой начинает учить жизни президента Путина. Ему важно на сцене просверкать. Мы на это пойти не можем. Президент сказал, что готов встречаться, но это должно быть хорошо подготовлено. Мы должны получить реакцию на те предложения, которые мы продвигали, и на те подходы, которые в Анкоридже обсуждались", - сказал министр в интервью программе "Большая игра" на "Первом канале".
россия
украина
аляска
россия, украина, аляска, владимир зеленский, владимир путин, сергей лавров, встреча путина и трампа на аляске
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Аляска, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Сергей Лавров, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Лавров прокомментировал идею встречи Путина и Зеленского

Лавров назвал условия для подготовки встречи Путина и Зеленского по Украине

ИРКУТСК, 18 сен - РИА Новости. Хорошо подготовленная встреча по Украине, готовность к которой выразил президент РФ Владимир Путин, требует получения ответа на обсужденные на лидерском саммите на Аляске подходы, а идея встречи с Владимиром Зеленским и перемирия без предварительных условий рассчитана на исполнение им очередного "циркового номера", рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Зеленский заставляет всех еще затрагивать тему переговоров: перемирие - и сразу встреча, без предварительных условий. Расчет только на то, чтобы очередной цирковой номер сыграть, показать, как Зеленский мужественный, в камуфляже, с бородой начинает учить жизни президента Путина. Ему важно на сцене просверкать. Мы на это пойти не можем. Президент сказал, что готов встречаться, но это должно быть хорошо подготовлено. Мы должны получить реакцию на те предложения, которые мы продвигали, и на те подходы, которые в Анкоридже обсуждались", - сказал министр в интервью программе "Большая игра" на "Первом канале".
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаАляскаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинСергей ЛавровВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
