Лавров рассказал, почему США хотят убрать тему Украины с повестки дня

ИРКУТСК, 18 сен - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа хочет убрать искусственно созданную предыдущими американскими властями тему Украины с повестки дня, чтобы устранить препятствия для нормальных экономических и прочих отношений с Россией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мое ощущение. что администрация Трампа именно потому, что это искусственно созданная (бывшим американским президентом Джо) Байденом и его командой и не отражающая философии нынешней администрации война, хочет убрать ее с повестки дня, чтобы устранить препятствия для нормальных экономических, технологических и прочих отношений и сотрудничества, что тоже будет непросто, потому что у США очень своеобразный подход к тому, как сейчас решать экономические вопросы", - сказал министр в интервью программе "Большая игра" на "Первом канале".

