Лавров рассказал, почему США хотят убрать тему Украины с повестки дня
15:17 18.09.2025 (обновлено: 15:21 18.09.2025)
Лавров рассказал, почему США хотят убрать тему Украины с повестки дня
Лавров рассказал, почему США хотят убрать тему Украины с повестки дня - РИА Новости, 18.09.2025
Лавров рассказал, почему США хотят убрать тему Украины с повестки дня
Администрация президента США Дональда Трампа хочет убрать искусственно созданную предыдущими американскими властями тему Украины с повестки дня, чтобы устранить РИА Новости, 18.09.2025
ИРКУТСК, 18 сен - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа хочет убрать искусственно созданную предыдущими американскими властями тему Украины с повестки дня, чтобы устранить препятствия для нормальных экономических и прочих отношений с Россией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мое ощущение. что администрация Трампа именно потому, что это искусственно созданная (бывшим американским президентом Джо) Байденом и его командой и не отражающая философии нынешней администрации война, хочет убрать ее с повестки дня, чтобы устранить препятствия для нормальных экономических, технологических и прочих отношений и сотрудничества, что тоже будет непросто, потому что у США очень своеобразный подход к тому, как сейчас решать экономические вопросы", - сказал министр в интервью программе "Большая игра" на "Первом канале".
в мире, сша, россия, украина, сергей лавров, дональд трамп
В мире, США, Россия, Украина, Сергей Лавров, Дональд Трамп
Лавров рассказал, почему США хотят убрать тему Украины с повестки дня

Лавров: США хотят убрать тему Украины, чтобы нормализовать отношения с Россией

Сергей Лавров. Архивное фото
ИРКУТСК, 18 сен - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа хочет убрать искусственно созданную предыдущими американскими властями тему Украины с повестки дня, чтобы устранить препятствия для нормальных экономических и прочих отношений с Россией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мое ощущение. что администрация Трампа именно потому, что это искусственно созданная (бывшим американским президентом Джо) Байденом и его командой и не отражающая философии нынешней администрации война, хочет убрать ее с повестки дня, чтобы устранить препятствия для нормальных экономических, технологических и прочих отношений и сотрудничества, что тоже будет непросто, потому что у США очень своеобразный подход к тому, как сейчас решать экономические вопросы", - сказал министр в интервью программе "Большая игра" на "Первом канале".
В мире, США, Россия, Украина, Сергей Лавров, Дональд Трамп
 
 
