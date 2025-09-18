Лавров 1 октября встретится с главами МИД Абхазии и Южной Осетии

Рейтинг@Mail.ru
14:58 18.09.2025
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 1 октября встретится в Сочи с главами МИД Абхазии и Южной Осетии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Первого октября в Сочи состоятся раздельные двусторонние и трёхсторонняя встречи министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел Республики Абхазия и министром иностранных дел Республики Южная Осетия", - сказала она в ходе брифинга. Захарова напомнила, что в предыдущий раз в таком формате главы дипломатических ведомств трёх государств собрались 4 октября прошлого года в Москве. "В ходе раздельных переговоров будут рассмотрены актуальные вопросы двусторонних отношений, а также подписаны обновлённые российско-абхазские и российско-югоосетинские планы межмидовских консультаций на 2025-2026 года. А на трёхсторонней встрече министры обсудят представляющие взаимный интерес внешнеполитические сюжеты, включая взаимодействие в рамках международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье", - заключила дипломат.
россия, сочи, абхазия, сергей лавров, мария захарова, в мире
Россия, Сочи, Абхазия, Сергей Лавров, Мария Захарова, В мире
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 1 октября встретится в Сочи с главами МИД Абхазии и Южной Осетии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Первого октября в Сочи состоятся раздельные двусторонние и трёхсторонняя встречи министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел Республики Абхазия и министром иностранных дел Республики Южная Осетия", - сказала она в ходе брифинга.
Захарова напомнила, что в предыдущий раз в таком формате главы дипломатических ведомств трёх государств собрались 4 октября прошлого года в Москве.
"В ходе раздельных переговоров будут рассмотрены актуальные вопросы двусторонних отношений, а также подписаны обновлённые российско-абхазские и российско-югоосетинские планы межмидовских консультаций на 2025-2026 года. А на трёхсторонней встрече министры обсудят представляющие взаимный интерес внешнеполитические сюжеты, включая взаимодействие в рамках международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье", - заключила дипломат.
МИД России
МИД оценил перспективы диалога Абхазии и Южной Осетии с Грузией
8 августа, 00:22
 
Россия Сочи Абхазия Сергей Лавров Мария Захарова В мире
 
 
