Стали известны лауреаты национальной премии для журналистов "Финкор"

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Торжественная церемония награждения лауреатов ежегодной премии в области финансовой и экономической журналистики "Финкор" состоялась в четверг в ЦВЗ "Манеж" в рамках X Московского финансового форума (МФФ), сообщает пресс-служба департамента экономической политики и развития (ДЭПР). Жюри оценивало представителей газет, журналов, радио, авторов телеграм-каналов, студентов и других за понятные и затрагивающие современные и непростые темы публикации. "Награждение победителей премии "Финкор" на площадке МФФ стало нашей доброй традицией. Мы отмечаем не только профессиональное мастерство лауреатов, но и их вклад в развитие диалога между государством, бизнесом и обществом по ключевым вопросам экономической политики. Сегодня журналист должен не только оперативно сообщать новости, но и объяснять сложные финансовые и экономические процессы простым языком. Победители премии блестяще справляются с этой задачей", — приводятся слова первого заместителя министра финансов России Ирины Окладниковой в официальном релизе Минфина. Она добавила, что ей крайне приятно видеть студенческие работы на финансовую тему. По ее мнению, молодежь тщательно обдумала вопрос и предложила новые решения актуальных экономических вызовов. "За четыре года проведения премии мы прошли большой путь: на соискание премии поступило почти 1,6 тысячи заявок, региональная география работ расширяется, и, что очень важно, постоянно растет качество подаваемых работ. Сегодня можно уверенно сказать, что "Финкор" заслуженно входит в число самых авторитетных премий страны в области специализированной журналистики. Мы благодарны лауреатам, номинантам и соискателям премии и всем тем, кто посвятил себя финансово-экономической журналистике за работу на этом сложном и ответственном направлении", — приводит пресс-служба слова заместителя мэра Москвы, руководителя ДЭПР Марии Багреевой. В номинации "Газеты и журналы" за лучший материал об экономике победили Милана Гаджиева и Евгений Грачев (газета "Известия"), за лучший материал о финансах награду получил Сергей Болотов ("Российская газета"). В номинации "Телевидение" за лучший видеоматериал об экономике победу одержал Никита Макаров (проект "РБК Инвестиции"), за лучший видеоматериал о финансах приз отдали Анне Имеретинской, Алексею Овчинникову, Андрею Пономареву (канал Cbonds.ru). В номинации "Радио и подкасты" за лучший радиоэфир об экономике победил Никита Макаров (подкаст "НЭП 2.0"), за лучший эфир подкаста о финансах приз получил Дмитрий Прокофьев (подкаст "Цифровой рубль все ближе. Что это такое, кому и зачем он нужен?"). В номинации "Интернет-СМИ" за лучший материал об экономике приз отдали Феодору Иванову, Артему Говоруну, Павлу Гуценко (InvestFuture), за лучший материал о финансах премию отдали Владимиру Цегоеву (RT). В номинации "Телеграм-каналы" за лучший проект об экономике наградили Кирилла Неткачева (телеграм-канал "Русский Экономизм"), за лучший проект о финансах приз отдали Ольге Копытиной, Дмитрию Полянскому, Валентине Гавриковой, Марине Ануфриевой, Екатерине Оводковой, Глебу Каланову (телеграм-канал "Сам ты инвестор!"). В номинации "Студенческая работа" за лучший проект об экономике награду вручили Анне Еградовой (МГУ имени М. В. Ломоносова), за лучший проект о финансах победил Евгений Юдин (Финансовый университет при правительстве Российской Федерации). В специальной номинации "Экономика жизни" награду вручили Ольге Копытиной ("РБК Инвестиции"). В специальной номинации "Повышая финансовую грамотность" премию вручили Инессе Савиновой (Центр финансовой грамотности населения Чувашский Республики). Премию "Финкор" учредили в 2022 году комплексом экономической политики Москвы и российским министерством финансов для обнаружения лучших способов описания финансовых и экономических процессов страны, привлечения внимания к сферам финансов и экономики среди журналистов всех уровней, повышения заинтересованности у молодежи к данной профессии. Стратегический партнер премии — Союз журналистов России. Аналитическими партнерами выступили Научно-исследовательский финансовый институт министерства финансов России, Вольное экономическое общество России и проект "Вместе медиа". Информационные партнеры премии: Молодежный центр СЖР, факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, Институт медиа НИУ ВШЭ, Московский финансово-юридический университет, Российский университет дружбы народов, Московский университет имени А. С. Грибоедова, Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Томский государственный университет.

