Школьник из Курахово научился собирать компьютер, прячась от обстрелов ВСУ

Десятиклассник из Курахово Кирилл рассказал РИА Новости, как научился собирать компьютер на скорость, укрываясь с родителями в подвале во время боев в городе. РИА Новости, 18.09.2025
ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Десятиклассник из Курахово Кирилл рассказал РИА Новости, как научился собирать компьютер на скорость, укрываясь с родителями в подвале во время боев в городе. "Когда мы были в подвале, я разобрал свой компьютер в первый раз и начал просто... собирать на скорость. И вот сейчас, когда появился более-менее свет, я начал его собирать полностью, начал его запускать, выявлять всякие проблемы и решать их. Это, наверное, четыре минуты", - сказал Кирилл. Он добавил, что благодаря полученному навыку сборки определился с будущей профессией, связанной с ремонтом и сборкой персональных компьютеров. Школьник планирует в будущем поступить в донецкую школу, при этом наверстав пропущенную российскую программу. Об освобождении Курахово сообщалось 6 января. Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение.
