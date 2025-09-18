https://ria.ru/20250918/kurakhovo-2042617393.html

Школьник из Курахово научился собирать компьютер, прячась от обстрелов ВСУ

Школьник из Курахово научился собирать компьютер, прячась от обстрелов ВСУ - РИА Новости, 18.09.2025

Школьник из Курахово научился собирать компьютер, прячась от обстрелов ВСУ

Десятиклассник из Курахово Кирилл рассказал РИА Новости, как научился собирать компьютер на скорость, укрываясь с родителями в подвале во время боев в городе. РИА Новости, 18.09.2025

2025-09-18T05:47:00+03:00

2025-09-18T05:47:00+03:00

2025-09-18T05:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

курахово

донецк

красноармейск

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035064574_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_f94ac5f1f37cb158275c1feeec500c31.jpg

ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Десятиклассник из Курахово Кирилл рассказал РИА Новости, как научился собирать компьютер на скорость, укрываясь с родителями в подвале во время боев в городе. "Когда мы были в подвале, я разобрал свой компьютер в первый раз и начал просто... собирать на скорость. И вот сейчас, когда появился более-менее свет, я начал его собирать полностью, начал его запускать, выявлять всякие проблемы и решать их. Это, наверное, четыре минуты", - сказал Кирилл. Он добавил, что благодаря полученному навыку сборки определился с будущей профессией, связанной с ремонтом и сборкой персональных компьютеров. Школьник планирует в будущем поступить в донецкую школу, при этом наверстав пропущенную российскую программу. Об освобождении Курахово сообщалось 6 января. Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение.

https://ria.ru/20250918/kurakhovo-2042602673.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курахово

донецк

красноармейск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курахово, донецк, красноармейск, общество