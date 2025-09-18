Рейтинг@Mail.ru
Школьник из Курахово научился собирать компьютер, прячась от обстрелов ВСУ
18.09.2025
Специальная военная операция на Украине
 
05:47 18.09.2025
Школьник из Курахово научился собирать компьютер, прячась от обстрелов ВСУ
Школьник из Курахово научился собирать компьютер, прячась от обстрелов ВСУ - РИА Новости, 18.09.2025
Школьник из Курахово научился собирать компьютер, прячась от обстрелов ВСУ
Десятиклассник из Курахово Кирилл рассказал РИА Новости, как научился собирать компьютер на скорость, укрываясь с родителями в подвале во время боев в городе. РИА Новости, 18.09.2025
специальная военная операция на украине
курахово
донецк
красноармейск
общество
ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Десятиклассник из Курахово Кирилл рассказал РИА Новости, как научился собирать компьютер на скорость, укрываясь с родителями в подвале во время боев в городе. "Когда мы были в подвале, я разобрал свой компьютер в первый раз и начал просто... собирать на скорость. И вот сейчас, когда появился более-менее свет, я начал его собирать полностью, начал его запускать, выявлять всякие проблемы и решать их. Это, наверное, четыре минуты", - сказал Кирилл. Он добавил, что благодаря полученному навыку сборки определился с будущей профессией, связанной с ремонтом и сборкой персональных компьютеров. Школьник планирует в будущем поступить в донецкую школу, при этом наверстав пропущенную российскую программу. Об освобождении Курахово сообщалось 6 января. Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение.
2025
Школьник из Курахово научился собирать компьютер, прячась от обстрелов ВСУ

Школьник из Курахово научился собирать ПК на скорость, прячась от обстрелов ВСУ

ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Десятиклассник из Курахово Кирилл рассказал РИА Новости, как научился собирать компьютер на скорость, укрываясь с родителями в подвале во время боев в городе.
"Когда мы были в подвале, я разобрал свой компьютер в первый раз и начал просто... собирать на скорость. И вот сейчас, когда появился более-менее свет, я начал его собирать полностью, начал его запускать, выявлять всякие проблемы и решать их. Это, наверное, четыре минуты", - сказал Кирилл.
Он добавил, что благодаря полученному навыку сборки определился с будущей профессией, связанной с ремонтом и сборкой персональных компьютеров. Школьник планирует в будущем поступить в донецкую школу, при этом наверстав пропущенную российскую программу.
Об освобождении Курахово сообщалось 6 января. Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение.
