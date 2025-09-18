Рейтинг@Mail.ru
Школьница из Курахово два месяца ухаживала за пострадавшим от дрона
Специальная военная операция на Украине
 
01:49 18.09.2025
Школьница из Курахово два месяца ухаживала за пострадавшим от дрона
ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Школьница из Курахово в ДНР больше двух месяцев ухаживала за жителем города, который получил ранение ноги в результате атаки дрона ВСУ, рассказала журналистам сама 17-летняя Виктория. "Он (дрон - ред.) скинул что-то очень яркое, а человек у нас был пожарным. Он подумал, что загорелся дом. А тут дерево, оно сгорело очень быстро. Он (житель Курахово - ред.) вышел, дрон его сопроводил до угла, и там скинул на него (мину - ред.). Ему пробило ногу насквозь. Мы (с супругой пострадавшего - ред.) его лечили очень долго... его когда эвакуировали уже, прошло пять недель... Это был украинский дрон", - сказала девушка. По ее словам, благодаря уходу за раной мужчине удалось сохранить ногу, несмотря на то, что он долго не мог получить полноценную медицинскую помощь. На сегодняшний день пострадавший уже восстановился после полученной раны. Об освобождении Курахово стало известно 6 января. Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение.
курахово, донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины, общество
© РИА Новости / Давид Нармания На улицах Курахово
© РИА Новости / Давид Нармания
На улицах Курахово. Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Школьница из Курахово в ДНР больше двух месяцев ухаживала за жителем города, который получил ранение ноги в результате атаки дрона ВСУ, рассказала журналистам сама 17-летняя Виктория.
"Он (дрон - ред.) скинул что-то очень яркое, а человек у нас был пожарным. Он подумал, что загорелся дом. А тут дерево, оно сгорело очень быстро. Он (житель Курахово - ред.) вышел, дрон его сопроводил до угла, и там скинул на него (мину - ред.). Ему пробило ногу насквозь. Мы (с супругой пострадавшего - ред.) его лечили очень долго... его когда эвакуировали уже, прошло пять недель... Это был украинский дрон", - сказала девушка.
Жители Курахово рассказали, как ВСУ обворовывали жителей
23 июля, 04:25
По ее словам, благодаря уходу за раной мужчине удалось сохранить ногу, несмотря на то, что он долго не мог получить полноценную медицинскую помощь. На сегодняшний день пострадавший уже восстановился после полученной раны.
Об освобождении Курахово стало известно 6 января. Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение.
