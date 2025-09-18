Рейтинг@Mail.ru
Красноярск стал лидером всероссийской акции "Выбираю чистый воздух" - РИА Новости, 18.09.2025
13:47 18.09.2025
https://ria.ru/20250918/krasnoyarsk-2042687479.html
Красноярск стал лидером всероссийской акции "Выбираю чистый воздух"
Красноярск стал лидером всероссийской акции "Выбираю чистый воздух" - РИА Новости, 18.09.2025
Красноярск стал лидером всероссийской акции "Выбираю чистый воздух"
Красноярск победил в номинации "Город-лидер" в рамках всероссийской акции "Выбираю чистый воздух", сообщает пресс-служба министерства экологии региона.
Красноярск, Красноярский край
Красноярск стал лидером всероссийской акции "Выбираю чистый воздух"

КРАСНОЯРСК, 18 сен - РИА Новости. Красноярск победил в номинации "Город-лидер" в рамках всероссийской акции "Выбираю чистый воздух", сообщает пресс-служба министерства экологии региона.
По данным пресс-службы, "Выбираю чистый воздух" проходит в рамках федерального проекта "Чистый воздух" нацпроекта "Экологическое благополучие". В крае акцию поддержали пять городов: Красноярск, Лесосибирск, Минусинск, Ачинск и Норильск.
"С 17 мая по 7 сентября в регионе прошли около 70 мероприятий. Красноярск занял первое место в ключевой номинации "Город-лидер" Всероссийской экологической акции "Выбираю чистый воздух". Столица края продемонстрировала наивысший результат – более 125 тысяч "чистых километров", пройденные участниками, которые отказались от автомобилей на бензине в пользу альтернативных видов передвижения", - говорится в сообщении.
К региональному этапу акции, организованному минэкологии региона, присоединились свыше 25 тысяч человек.
По данным пресс-службы, в числе отмеченных на федеральном уровне – послы-амбассадоры акции от Красноярска Владимир Мусиенко и Владислав Демин. Правительство Красноярского края победило в номинации за лучшую коммуникационную поддержку, а самым активным участником мероприятий в Красноярске признан основатель проекта "Красноярский хайкинг" Анатолий Безверхий. Победители получили награды из переработанных материалов, изготовленные волонтерами движения "Экосистема".
"Для Красноярска акция имеет особое значение, как и в целом вопросы экологии. Занимаясь модернизацией промышленных производств и внедрением современных технологий, мы понимаем, что только этим проблему не решить. Важно подключать и жителей к совместной работе по улучшению экологической ситуации с органами власти, предприятиями, общественным организациями. Тем более, что акция показала интерес красноярцев к этой теме", - сказал вице-губернатор края Валерий Семенов.
Отмечается, что Красноярск как город-победитель получит особый статус. В 2026 году, в юбилейный сезон акции, пройдет больше массовых мероприятий, в том числе экологические пробеги, велопарады и пешие марафоны. Особое внимание уделят работе с молодежью, образовательными учреждениями, развитию инфраструктуры для экологичного транспорта и образовательным экопрограммам.
